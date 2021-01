Martínez Vidal: "En Cs no contemplamos otro escenario que no sea la dimisión de Villegas o su destitución"

CARTAGENA (MURCIA), 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional y coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, ha asegurado este miércoles que en la formación naranja no se contempla otro escenario que no sea la dimisión del consejero de Salud, Manuel Villegas, o su destitución del cargo por parte del presidente del Gobierno regional en relación a la vacunación de éste y de otros funcionarios de la Consejería de Salud frente a la Covid-19.

Martínez Vidal ha informado en rueda de prensa de que ha solicitado una reunión urgente para esta tarde con el presidente regional, donde le trasladará que consideran "injustificables e intolerables estos hechos". En ese sentido, ha resaltado que su partido "no nos planteamos otro escenario que no sea la dimisión o el cese del consejero". Ha añadido que no están cuestionando su valía como profesional, sino que una actitud "reprobable".

Además, ha dicho que se enteraron de los hechos por los medios de comunicación, algo que les ha provocado un "malestar grande; muestra deslealtad y falta de transparencia del PP".