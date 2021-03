Martínez Vidal insta a los 45 diputados a apoyar la moción para "hacer historia" y ser "ejemplares"

Sobre el 'vacunagate' afea al PP que "podían haber salvado más de 600 vidas, que sepamos, es la mayor traición a los murcianos"

CARTAGENA (MURCIA), 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad, Ana Martínez Vidal, ha reivindicado que su proyecto de lograr un Gobierno murciano "de la dignidad" es "integrador e ilusionante" para recuperar la confianza en las instituciones. "Podemos ser ejemplares, señorías, por ello, pido a los 45 diputados que apoyen la moción, es nuestra oportunidad de hacer historia", ha remarcado.

Así lo ha hecho Martínez Vidal durante su intervención en el debate de la moción de censura, en la que ha tomado la palabra para defender su programa de gobierno y su candidatura. Ha comenzado su intervención recordando a los fallecidos por el Covid y a los que están luchando por su vida, así como a todas las familias que han perdido a un ser querido.

Ha recordado que, desde el primer minuto, en Cs se han "dejado la piel" por salvar vidas y empleo. Asimismo, ha pedido perdón por el "esperpento" que han tenido que vivir en los últimos días y porque lo que hubiera supuesto un simple "cambio de dirigentes con una estabilidad controlada" se ha convertido en "la peor corrupción incubada en la Región y en un transfuguismo deleznable".

Martínez Vidal también ha pedido perdón a todos los que "siguen esperando con angustia a la vacuna" y se ha preguntado "cuántos han fallecido porque se han puesto su vacuna un político del PP", ya que Murcia es la Comunidad en la que "más cargos públicos se han vacunado al margen del protocolo".

Ha reconocido que este "espectáculo bochornoso no estaba justificado" y ha recordado que Cs ha dicho "por activa y por pasiva" que presentar una moción de censura en plena pandemia es una "irresponsabilidad", pero ha señalado que "cuando la corrupción ahoga a un gobierno que hasta juega con la vida de las personas, es una obligación".

"Los acontecimientos de la última semana han puesto de manifiesto que esta moción es más necesaria que nunca, que es legítima constitucionalmente e indispensable en este momento en el que se pone de manifiesto que el PP ha hecho de la corrupción su forma de supervivencia", según la candidata.

"HAN JUGADO CON LO MÁS IMPORTANTE, LA VIDA DE LAS PERSONAS"

"Hemos vivido la situación más grave del país en el proceso de vacunación, tenemos ese dudoso honor", según Martínez Vidal, quien ha reprochado que el PP ha permitido que se vacunen 600 personas. "A día de hoy, dos meses después, no han sido capaces de explicar lo sucedido sobre la lista VIP de vacunados y no sabemos hasta dónde llega este fraude que juega con lo más importante: la salud y la vida de las personas".

Ha afeado al PP que se haya "saltado la cola" de la vacunación "sin pensar en los más vulnerables", y ha recordado que "la realidad es que faltan vacunas y ellos siguen esperando". En concreto, ha reprochado que "podían haber salvado más de 600 vidas, que sepamos, es la mayor traición que han sufrido los murcianos".

Martínez Vidal ha manifestado que la situación en la Región es "grave" y en la capital "se ha hecho insostenible", porque el PP "sigue con las mismas prácticas". El último ejemplo, añade, se ha producido con el Equipo de Gobierno municipal en Murcia, donde Cs "pidió que se investigaran los contratos a dedo, y han respondido acusando y espiando".

Por si fuera poco, ha criticado que "en la última semana hemos vivido el mayor escándalo de corrupción de la Región, ya que el PP ha comprado los votos que les hacían falta para hacer fracasar esta moción, un espectáculo bochornoso que genera vergüenza e indignación".

"Algunos en esta cámara tienen una moral muy laxa o no tienen moral: pretenden gobernar con tránsfugas y violando el pacto antitransfuguismo firmado en noviembre", según Martínez Vidal, quien ha afeado "lo que valen algunas firmas" en referencia a Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez. "Ustedes no son disidentes ni rebeldes, ni salvadores de un pacto que ya no tenía razón de ser, son tránsfugas, representan lo más indigno de la política".

Ha recordado que Cs pactó hace dos años con el PP porque pensó que podía "hacer cambiar" a los 'populares' pero ha reconocido que se equivocaron, algo por lo que ha pedido perdón a los murcianos.

PROYECTO DE 24 PUNTOS

Martínez Vidal ha desgranado el programa con 24 hitos para impulsar el "cambio necesario en la Región" y cuyo primer punto hace referencia a la regeneración y la lucha contra la corrupción.

Por ejemplo, ha asegurado que su Gobierno "de la dignidad" sí que hará pública esa "lista VIP" de vacunados; al tiempo que se compromete a llevar a cabo desde el primer día una auditoría del gasto público y del SMS. Asimismo, ha garantizado un refuerzo "contundente" de la Sanidad y la Atención Primaria.

Asimismo, ha afirmado que la Educación "debe basarse en la calidad y la excelencia, para todos, defendiendo tanto la pública como al concertada". Al respecto, ha asegurado una vuelta al sistema de la presencialidad.

Ha lamentado que la Región tiene las tasas "más altas de pobreza y exclusión", por lo que su Gobierno daría prioridad a la Ley de Servicios Sociales y un plan de choque contra la pobreza; atendería un plan de vivienda social promoviendo ayudas al alquiler con la colaboración de los ayuntamientos; impulsaría el plan regional contra la violencia de género y el pacto por la infancia aprobado por la Asamblea.

Martínez Vidal ha adelantado que su gobierno acudiría al rescate de autónomos y pymes, incrementando el techo de gasto en más de 148 millones para ayudar, entre otros, a estos sectores.

En lo que respecta al Mar Menor, ha criticado que "está en la UCI" y se debe "actuar de urgencia" tras una gestión "desastrosa". Para ello, apuesta por medidas "valientes" en las que trabajaría una consejería de Transición Ecológica, que impulsaría "todas las iniciativas que sean necesarias para su recuperación y protección, empezando por la propia Ley del Mar Menor, ninguneada por los que no ven más allá del corto plazo".

Martínez Vidal también ha anunciado un plan estratégico para impulsar el turismo; un pacto para luchar contra la precariedad y la temporalidad en el empleo, combatiendo la brecha salarial; y la puesta en valor del papel de la mujer en la sociedad. "Trabajaremos con ahínco para derribar el techo de cristal, como mujer y futura presidenta me propongo ese objetivo sin descanso", ha afirmado.

Asimismo, ha anunciado que su Ejecutivo aumentaría la inversión en ciencia hasta el 2% del PIB regional con un plan de retención del talento; y ha afirmado que firmaría con el Gobierno central un plan de infraestructuras estatales "con presupuestos, plazos y objetivos".

Por ejemplo, habría un plan de choque para finalizar el Corredor Mediterráneo a su paso por la Región, llevar la alta velocidad a Murcia, Cartagena y Lorca y aumentar la capacidad de la A-7, la A-30 y los arcos norte y noroeste. "Pondremos en marcha la ZAL e impulsareos la dársena del Gorguel", según Martínez Vidal, quien también se propone situar a Cartagena como "polo de competitividad referente a nivel nacional".

También ha anunciado una nueva ley de financiación local para ser "justos" con los consistorios y la aprobación "de inmediato" de un Fondo extraordinario de nivelación mientras se gestiona un sistema de financiación autonómico "equitativo".

También ha mostrado su apoyo decidido al trasvase Tajo-Segura y la propuesta de un gran pacto del agua; al tiempo que ha desmentido que su Gobierno no subiría los impuestos. De la misma forma, lucharía contra el fraude fiscal y la economía sumergida, así como contra una corrupción que "nos ha costado a los murcianos más de mil millones de euros". Luchar contra esta lacra, afirma, "supondría aumentar el PIB un 20%, lo que supone 6.000 millones de euros más, según un estudio de la UMU".