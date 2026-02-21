Maru Quiñonero, Premio Alfonso X de Cultura tras conquistar el Palacio Almudí con 'La Extranjera'

MURCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha celebrado la concesión del Premio Alfonso X de Cultura en la categoría de Pintura y Escultura a la artista plástica Maru Quiñonero, que el pasado mes de mayo presentó en el Palacio Almudí su exposición 'La Extranjera'.

La muestra, comisariada por Noelia Ibáñez y Miriam Huéscar, pudo visitarse hasta finales de julio de 2025 y supuso el debut expositivo de la artista en la Región de Murcia, tras consolidar su trayectoria internacional en ciudades como Nueva York, Londres, Taipei, Hong Kong o México.

Más de 3.000 personas visitaron la exposición en este espacio municipal, donde pudieron conocer de primera mano la instalación y la propuesta artística desarrollada específicamente para el Palacio Almudí.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, destacó que "este premio reconoce el talento, la proyección y la sensibilidad de una creadora que ha llevado el nombre de Murcia a importantes escenarios internacionales y que, al mismo tiempo, ha querido compartir con su ciudad un proyecto tan personal y significativo como 'La Extranjera'".

Avilés subrayó además que "desde el Ayuntamiento apostamos por generar oportunidades para que artistas vinculados a nuestra tierra puedan mostrar su trabajo en espacios municipales de referencia, fortaleciendo así el tejido cultural y creativo local".

ACTIVIDADES PARALELAS DE 'LA EXTRANJERA'

La exposición contó además con una programación paralela que enriqueció la oferta cultural con seis actividades desarrolladas entre mayo y julio en el propio Palacio Almudí, en las que participaron distintas personalidades del ámbito creativo murciano.

La agenda comenzó en mayo con una charla entre Maru Quiñonero y Noelia Ibáñez, en la que ambas abordaron el origen y evolución de 'La Extranjera', un proyecto nacido en 2022 y desarrollado a través de distintas etapas creativas compartidas en Madrid, l'Empordà y Nueva York. El encuentro permitió profundizar en el proceso artístico y vital que dio forma a la muestra.

También en mayo se llevó a cabo el proyecto expositivo Isabella Bo, impulsado por Isabel Giménez, interiorista y decoradora formada en Bellas Artes, cuya propuesta destacó por el eclecticismo, el color y la sostenibilidad.

En junio, el colectivo Bravas y Bravísimas celebró la tercera edición de su club de lectura feminista con un taller de escritura dinamizado con DJ e instalaciones artísticas colaborativas. Ese mismo mes se desarrolló el proyecto DelAmorYlaBelleza, liderado por Carlos Jiménez Cenamor, arquitecto formado en Madrid y docente en la Bartlett School of Architecture de Londres, que conectó arquitectura, diseño y sensibilidad artística.

En julio tuvo lugar una visita comentada a 'La Extranjera', que incluyó una parada en la obra seleccionada de Ramón Gaya y concluyó con una charla-coloquio sobre la vigencia del pintor murciano como nexo de unión entre generaciones de artistas e intelectuales.

La programación paralela se cerró con la participación de Somos Fino, estudio de diseño ubicado en la huerta murciana dedicado a la edición de mobiliario contemporáneo artesanal y a medida, que realizó una performance en el Palacio Almudí.

El edil de Cultura e Identidad señaló que "la excelente acogida de la exposición y de sus actividades paralelas demuestra el interés de la ciudadanía por propuestas culturales contemporáneas de calidad y continuaremos trabajando para impulsar iniciativas que sitúen a Murcia como referente cultural".

El Premio Alfonso X de Cultura está promovido por el Gobierno Regional y reconoce anualmente la excelencia en distintas disciplinas artísticas y culturales.