Más de 16.000 pacientes no han podido ser atendidos esta semana "a causa de la huelga de médicos", según el SMS

Pedreño responsabiliza a la ministra del daño causado a los pacientes en plena epidemia de gripe y de que se genere un aumento en listas de espera MURCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) no ha podido atender a 16.164 pacientes que tenían cita programa entre el martes 9 y hoy, 12 de diciembre, "a causa de la huelga de médicos". Este paro, convocado en todo el país por los facultativos en contra del borrador del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud elaborado por el Ministerio de Sanidad, ha obligado al SMS a suspender 13.992 consultas, 572 cirugías y 1.600 pruebas diagnósticas.

En la Región de Murcia, el seguimiento de la huelga ha sido de una media del 23,6 por ciento durante los cuatro días de convocatoria. "La ministra de Sanidad, Mónica García, es responsable del daño causado a los pacientes por esta huelga de profesionales sanitarios en plena epidemia de gripe, lo que genera un aumento en las listas de espera", resaltó el consejero de Salud, Juan José Pedreño, que añadió que "Mónica García tendría que dar explicaciones y asumir la responsabilidad de su ineptitud".

Pedreño insistió en que esta reforma es "improvisada, chapucera y carece de memoria técnica, jurídica y económica", por lo que exigió, una vez más, la retirada inmediata del borrador del Estatuto Marco y "empezar de cero la reforma de este texto". En este sentido añadió que "esta reforma debe ser seria, dialogada y consensuada con los profesionales y los sindicatos".

MÁS DEMORAS

El consejero acusó a la ministra de Sanidad de provocar "el aumento de las listas de espera en todo el país por culpa de su incompetencia". Pedreño afirmó que se trabaja "muy duro" en la Región de Murcia para reducir las demoras, y "de hecho, nuestras listas de espera están por debajo de la media nacional".

Recordó que la espera media de cirugía de la Región (96,64) está 22 días por debajo de la media nacional (118,6 días), y también la de consultas externas (82,7 días respecto a 96 media nacional), según el propio informe publicado por el Ministerio de Sanidad con datos referidos a junio de 2025. Unos datos que la Región de Murcia ya publicó en julio.

Actualmente, se espera 22 días menos para ser intervenido y 14 días menos para acudir a una consulta externa en el SMS que en relación al conjunto del Sistema Nacional de Salud. Los Presupuestos regionales de 2025 incluyen una partida exclusiva de 31,5 millones de euros -un millón más que el año pasado- para seguir reduciendo las listas de espera.

"Desde el Gobierno regional seguiremos poniendo todos los recursos disponibles para seguir esta tendencia descendente en las demoras del SMS, por muchas trabas que nos ponga esta ministra de Sanidad", concluyó el titular de Salud.