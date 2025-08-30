Más de 230 efectivos velarán por la limpieza y el reciclaje durante la Feria de Murcia 2025

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Murcia se prepara para vivir su tradicional Feria del 4 al 16 de septiembre, una cita que combina cultura, devoción, gastronomía y diversión. Para que la ciudad brille en su mejor versión durante estas jornadas, el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Fomento y Patrimonio que dirige la vicealcaldesa Rebeca Pérez, ha puesto en marcha un operativo especial de limpieza y reciclaje con más de 230 efectivos.

Este plan, diseñado junto a la empresa concesionaria PreZero y el Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, garantizará una cobertura integral, sostenible y adaptada a cada evento. El dispositivo contempla barrido manual diario, fregado mecánico tras cada acto, baldeo con agua a presión e hidrolimpieza en puntos estratégicos, además de tratamientos desodorizantes en la vía pública.

Como novedad, se utilizará un producto enzimático biodegradable de última generación que neutraliza olores y mejora la calidad del aire en zonas de gran afluencia, ya probado con éxito en las pasadas Fiestas de Primavera.

Durante la Feria se instalarán islas de reciclaje con contenedores diferenciados para envases, papel/cartón y otros residuos. También se colocará una media diaria de 80 aseos portátiles, que se reforzarán hasta 130 el día de la Romería de la Virgen de la Fuensanta para dar servicio a los romeros.

EVENTOS CON PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

Los grandes eventos de la Feria, como la Romería de la Virgen de la Fuensanta, el Desfile Huertano y las celebraciones de Moros y Cristianos, contarán con dispositivos especiales de limpieza antes, durante y después de cada actividad.

Del mismo modo, en el evento cultural 'Un Río de Cine', que se celebrará junto al Segura los días 9, 10 y 11 de septiembre, se reforzará la recogida selectiva con más de 20 papeleras para papel/cartón y envases. Asimismo, la programación festiva se prolongará con tres jornadas taurinas en la Plaza de Toros (19, 20 y 21 de septiembre), que también dispondrán de un plan de limpieza específico.

La vicealcaldesa Rebeca Pérez, ha destacado que "la Feria de Murcia es una oportunidad para disfrutar de nuestra ciudad y también para demostrar nuestro compromiso con el entorno urbano. La limpieza y el reciclaje no son solo responsabilidad municipal, sino un deber compartido por todos los murcianos".

El Ayuntamiento de Murcia hace un llamamiento a vecinos y visitantes para que colaboren utilizando correctamente papeleras y contenedores, separando los residuos en origen y respetando el trabajo de los operarios.