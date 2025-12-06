Más de 50 colectivos convocan una concentración en Murcia "ante el ataque sistemático de los derechos humanos"

MURCIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles 10 de diciembre se cumplen 77 años desde que, en 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobase la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acuerdo, se produce en el contexto inmediatamente posterior al fin de la II Guerra Mundial, y como clara expresión de rechazo a los regímenes totalitarios y los efectos de sus políticas sobre la población, como fueron el nazismo o el fascismo, que habían provocado la catástrofe humanitaria de la II Guerra Mundial.

"Hoy vivimos tiempos convulsos. La negación y eliminación de los derechos humanos se han convertido en arma política y elemento de confrontación social, cuando debieran ser un elemento de consenso para la pervivencia de la humanidad", recuerdan.

Asimismo, inciden en que determinadas ideologías "niegan derechos a la mayoría de la población por su procedencia geográfica, por su estatus económico, por su libertad para amar, por su sexo o por su religión. En definitiva, por ser diferente a un supuesto criterio de supremacismo", lo que está provocando "conflictos sociales y políticos que causan un grave daño a la convivencia y a normas democráticas básicas".

Las organizaciones convocantes denuncian que, "en nuestra Región, llevamos décadas en las que no se cumple ningún derecho humano de forma plena. Es más, las políticas de los gobiernos eliminan directamente derechos u obstaculizan el acceso a la mayoría de la población a los más elementales".

Ante esta situación más de 50 colectivos han convocado para el próximo día 10 de diciembre, miércoles, día que se conmemora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una concentración ante el Palacio de San Esteban, en Murcia a las 19.30 horas.

Por todo ello, realizan un llamamiento "a la lucha permanente en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, en todos y cada uno de los lugares donde nos encontremos, en cada uno de los ámbitos donde participemos. Porque avanzaremos como sociedad si se cumplen todos los derechos humanos".