Más de 850 profesionales de urgencias participan en la jornada internacional 'IncreMentum Conference' en Murcia

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, participa en la apertura institucional del ‘IncreMentum Conference 2026’ - CARM

MURCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 850 médicos, enfermeras y técnicos que trabajan en urgencias y emergencias participan en una jornada internacional de formación que se celebra hasta este viernes en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

Poco más de la mitad de los profesionales inscritos son españoles, y el resto proceden de países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Francia, Nueva Zelanda o diferentes puntos de Sudamérica, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha participado este miércoles en la apertura institucional del 'IncreMentum Conference 2026' que, por segundo año, ha traído a la ciudad de Murcia a los mayores expertos del mundo en resucitación y pacientes críticos.

El programa científico consta de tres jornadas, con ponencias, talleres y simulaciones de casos de emergencias, así como sobre nuevas técnicas y avances, además de ofrecer formación en la atención al gran quemado, al paciente politraumatizado grave o las emergencias con múltiples víctimas.

"Igual que se diseñó el año pasado, se trata de un programa muy completo, pero lo que es más importante, es que se trata de una forma nueva e innovadora de impartir la formación a los facultativos, basada en charlas cortas y en los aspectos prácticos", ha explicado Pedreño.

El consejero ha destacado que "la disciplina de urgencias y emergencias requiere de una actualización continua, ya que los cambios y avances van a gran velocidad", por lo que ha agradecido a la organización del evento "haber apostado un año más por la Región de Murcia para ofrecer un congreso tan completo y estimulante para los facultativos".