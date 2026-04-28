Más de un millar de murcianos se beneficiarán de las 66 acciones formativas del Servicio de Empleo en 2026

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La programación formativa gratuita del Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia beneficiará a más de un millar de personas del municipio en 2026 a través de 66 acciones, 29 presenciales y 37 online, según ha informado el Consistorio.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha explicado que el programa está dirigido tanto a personas paradas, como a trabajadores ocupados y colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo.

En este sentido, ha destacado que todas las actuaciones están diseñadas para dar respuesta a las necesidades de empleo y formación, a partir de los datos del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027.

La oferta formativa se desarrolla en los distintos Centros de Formación e Iniciativas de Empleo del Servicio, ubicados en El Palmar, La Fica, la Agencia de Desarrollo Local y el Centro de Recursos de Alquerías, abarcando sectores estratégicos y perfiles profesionales con alta demanda.

"Esta programación responde a nuestro compromiso de impulsar el talento, mejorar la competitividad del tejido empresarial y generar nuevas oportunidades laborales en el municipio", ha señalado la concejala.

Entre las principales líneas de actuación destacan los programas experienciales 'Almudí' y 'Hostelería con Futuro', que combinan formación y empleo durante 12 meses a través de un contrato laboral, permitiendo a los participantes adquirir experiencia profesional real en sectores como la construcción, mantenimiento de edificios y hostelería, al tiempo que reciben el salario mínimo interprofesional.

En estos programas, los participantes podrán formarse en mantenimiento y rehabilitación de edificios con las especialidades de carpintería, electricidad, fontanería, pintura e instalación de placas de yeso laminado; y también en hostelería y limpieza, a través de una formación destinada a desempleados menores de 30 años inscritos en Garantía Juvenil.

Cabe destacar que este proyecto se oferta con los itinerarios formativos en cocina, operaciones de bar cafetería, repostería, y operaciones básicas pisos en alojamientos, y que ambos se realizan en CFIE-El Palmar y, este último, en concreto, en las instalaciones de la Escuela de Hostelería Municipal.

Asimismo, se desarrollarán acciones formativas dirigidas a personas desempleadas, con certificados profesionales adaptados a distintos niveles de cualificación, facilitando el acceso a oportunidades laborales en ámbitos como la logística, las energías renovables, la administración o la fabricación mecánica, a través de cursos como 'Operaciones auxiliares de fabricación mecánica', 'Operaciones básicas en el montaje de instalaciones de energías renovables', 'Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales', 'Operaciones básicas de logística de almacén', 'Operaciones de fontanería y calefacción y climatización doméstica', y 'Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos'.

Además, las personas con el Graduado en ESO podrán cursar el certificado 'Socorrismo en instalaciones acuáticas', y especialidades formativas en 'Electricidad y electrónica' y en 'Operaciones auxiliares con tubería de cobre y accesorios de fontanería'.

La programación también contempla seis proyectos específicos dirigidos a personas con especiales dificultades de inserción laboral, que combinarán formación técnica con orientación y desarrollo de habilidades para el empleo, beneficiando a 90 personas, que podrán cursar 'Formación en competencias', 'Construcción y mantenimiento' y 'Fontanería', en el CFIE de La Fica; 'Competencias clave con inglés', en la Agencia de Desarrollo Local; y 'Ayuda a domicilio' y 'Mantenimiento industrial', en el CFIE de El Palmar.

En el ámbito de la formación para trabajadores ocupados, se ofertan 19 especialidades formativas en modalidad online, centradas en competencias clave como habilidades digitales, idiomas, transformación digital y gestión empresarial, además de certificados profesionales que capacitarán a nuevos perfiles.

Entre las formaciones que se ofrecen, se encuentran 'Salud y ejercicio físico para la espalda', 'Cuidados auxiliares de enfermería en quirófanos y emergencias', 'Optimización de rutas de reparto', entre otras.

También hay programados dos certificados profesionales, 'Actividades auxiliares de almacén' y 'Habilitación para la docencia en grados A, B y C del sistema de Formación Profesional', que capacitarán a 30 personas.

La oferta online se completa con la programación de microcursos de autoformación cortos y dinámicos de temática especializada, que permitirán a los participantes desarrollar competencias digitales, empresariales y de autocuidado.

Como novedad, este año se oferta el curso 'Introducción a la inteligencia artificial aplicada al marketing', que se impartirá online y está dirigida a personas desempleadas.

Por otra parte, el Centro de Recursos de Empleo de Alquerías acoge una programación que incluye siete acciones formativas, con una duración de entre 150 y 310 horas, que permitirá adquirir formación a un total de 100 personas de entre 16 y 65 años.

Entre los cursos ofertados se encuentran costura, español para extranjeros (nivel 1 y nivel 2), competencias digitales, competencias clave de lengua y matemáticas, gestión de llamadas de teleasistencia y lengua castellana para la integración sociolaboral.

Estas acciones se complementan con servicios de orientación profesional, facilitando herramientas para mejorar el perfil laboral y afrontar con mayores garantías la búsqueda de empleo.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web 'emplea.murcia.es' o de forma presencial en los centros de formación.

La programación se desarrolla en colaboración con la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social y cuenta con una financiación del Servicio Regional de Empleo y Formación que asciende a 2.737.822,73 euros.