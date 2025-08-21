Más de veinte jóvenes se benefician del servicio de apoyo psicosocial en Santomera

Presentación del balance del servicio de apoyo psicosocial en Santomera - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera, en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha puesto en marcha un servicio de apoyo psicosocial gratuito y confidencial dirigido a los jóvenes del municipio, con el objetivo de promover su salud y bienestar físico y mental.

Este servicio, que ya ha comenzado a ofrecer sus prestaciones a los primeros usuarios, forma parte del Plan de Juventud de la Región de Murcia, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En las primeras semanas de este servicio, más de una veintena de jóvenes de la localidad han accedido a sesiones de apoyo psicológico que les han permitido abordar sus emociones y recibir herramientas para gestionar los desafíos propios de su edad.

La concejala de Juventud, Reme Yagües, que ha visitado esta iniciativa junto a la directora general de Juventud, Carmen María Muñoz, ha explicado que "los psicólogos juveniles desempeñan un papel esencial en el bienestar de nuestros jóvenes, brindándoles apoyo emocional y estrategias para gestionar sus inquietudes y conflictos".

"Con esta intervención temprana, buscamos promover un desarrollo saludable y equilibrado en todos los ámbitos de su vida", ha señalado Yagües, que ha agradecido la apuesta del Gobierno regional por este servicio y ha destacado la colaboración entre administraciones para ofrecer este servicio "fundamental para la integración y bienestar de la juventud de la Región".

En esta línea, la edil ha subrayado el compromiso del municipio con el bienestar de los jóvenes, así como la importancia de facilitarles herramientas para afrontar los retos emocionales que puedan surgir en su día a día.

Este servicio, instalado en el Espacio Joven de Santomera, está destinado a jóvenes de entre 14 y 40 años, y ofrece atención presencial, telefónica o por videollamada los lunes de 9.00 a 13.00 y los martes y miércoles de 10.00 a 14.00 y de 16 a 20 horas.

Este programa, que ha recibido una positiva acogida por parte de los jóvenes santomeranos, continúa su desarrollo con la finalidad de ofrecer un espacio seguro y de apoyo para aquellos que necesiten orientación psicológica.

Para más información o para solicitar una cita, los interesados pueden ponerse en contacto con el correo 'psicojoven@santomera.es'.