La mayor parte de la Región de Murcia estará este jueves en aviso naranja por altas temperaturas

Joven bebiendo agua en una fuente - EUROPA PRESS

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia activará este jueves, 16 de julio, el aviso naranja por temperaturas máximas que podrán alcanzar los 40 grados en la mayor parte de su territorio, según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el aviso naranja estará vigente entre las 13.00 y las 21.00 horas en las comarcas del Altiplano, el Noroeste, la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde los termómetros alcanzarán los 40 grados.

Por su parte, el Campo de Cartagena y Mazarrón permanecerán en aviso amarillo durante la misma franja horaria (de 13.00 a 21.00 horas), con previsión de registrar temperaturas máximas de hasta 37 grados.