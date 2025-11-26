MC Cartagena exige sustituir la fachada del Hospital Santa Lucía y registra una moción de urgencia

Fachada del Hospital Santa Lucía de Cartagena tras el incendio - MC CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

MC Cartagena ha registrado una moción de urgencia instando al Pleno municipal a exigir a la alcaldesa Noelia Arroyo que "reclame formalmente al Gobierno regional la sustitución integral de la fachada del Hospital Santa Lucía, con materiales seguros y no inflamables, antes de que tengamos que lamentar una tragedia".

Y es que, recuerda, "es el segundo en apenas 14 años desde su inauguración". El fuego, dice la formación, "afectó a una zona muy próxima a las ventanas de las habitaciones, generando un riesgo evidente para pacientes, personal sanitario y visitantes".

El portavoz y líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha advertido que este nuevo episodio "demuestra la necesidad urgente de actuar de forma preventiva sobre un edificio esencial para Cartagena y toda su comarca".

El incendio de este miércoles "no es un hecho aislado, ya que en 2015, el hospital ya sufrió otro fuego en su fachada, provocado entonces por una colilla mal apagada".

Considera la formación que "dos incidentes de este tipo en tan poco tiempo revelan un riesgo estructural evidente: la fachada del Hospital Santa Lucía está construida con un compuesto altamente inflamable, un material cuya peligrosidad ha quedado demostrada en tragedias recientes como la del incendio de Valencia hace apenas un año".

MC recuerda que el hospital "es un edificio ocupado las 24 horas del día, por lo que mantener un revestimiento de estas características no es una cuestión menor, sino un problema de seguridad pública".

Para el portavoz cartagenero, "la reiteración de incendios en un centro de referencia para cientos de miles de ciudadanos no puede seguir ignorándose. Los desperfectos materiales son lo de menos: el riesgo para la vida de los pacientes y profesionales obliga a actuar de inmediato".