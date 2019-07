MC responde a Conesa que "lo que sobra es la coalición PP, PSOE y Cs en Cartagena, sólo sustentada por la corrupción"

Publicado 05/07/2019 14:22:27 CET

Dice que la dimisión de Castejón y el respeto a que gobierne la fuerza más votada es "la única salida del PSOE al Pacto de la Indecencia"

MURCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha transmitido el posicionamiento de su formación ante la "delirante" propuesta formulada por la nueva gestora del Partido Socialista en Cartagena, por la que respetarían que MC Cartagena gobierne Cartagena a cambio de que José López renuncie a la Alcaldía. A su parecer, "lo que sobra es la coalición PP, PSOE y Cs, sólo sustentada por la corrupción".

"La respuesta de MC ha sido congruente y respetuosa con la opinión de la mayoría del electorado, que eligió a José López como el líder sobre el que confiar el futuro en la gestión municipal hasta 2023". A partir de esta "inquebrantable" premisa ha comenzado su intervención Jesús Giménez, reseñando que "Diego Conesa ya hizo esta propuesta este sábado a José López, quien le dejó muy claro que el problema lo tiene el PSOE, que es quien está pactando con el PP para obtener los frutos de la corrupción y ha tirado 140 años de su partido a la basura".

El edil ha afirmado que "todos los votantes de MC pueden estar tranquilos porque no vamos a traicionar a Cartagena, MC no va a traicionarse a sí mismo y, por supuesto, no va a traicionar a José López, la persona que lideró la lista más votada".

Giménez ha denunciado que "Diego Conesa sea el pelele de Ana Belén Castejón, a pesar de haberle ganado las elecciones por 4.000 votos". "Conesa va dando bandazos; es lamentable el espectáculo que está dando el PSOE formando parte de un gobierno en el que uno de los partidos representa la peor de las corrupciones en Cartagena; es el PSOE quien debe salir huyendo de lo que han hecho", añadiendo el concejal cartagenerista que "Diego Conesa miente cuando dice que respeta que gobierne la fuerza más votada".

Ha continuado lamentando que "el PSOE intente quitarse los problemas que tiene en casa echándole el muerto a MC. Y no lo vamos a consentir. En esas condiciones estaremos en la oposición porque, principalmente, no tragamos con la corrupción, con la que está tragando Diego Conesa".

"No sabemos cuáles han sido los compromisos de Ana Belén Castejón, que han hecho suyos Noelia Arroyo (PP) y Manolo Padín (Cs) con concesionarias, empresas, redes clientelares o sindicalistas, que sirvieron para engrasar este pacto", se ha preguntado el dirigente cartagenerista.

Ha calificado la propuesta como de "broma", por lo que siguiendo en este tono ha ofrecido a Diego Conesa "La Moncloa y San Esteban".

LA DIMISIÓN DE CASTEJÓN, SOLUCIÓN DE MC

Jesús Giménez ha evidenciado, asimismo, que más allá de propuestas peregrinas como la de esta mañana, el PSOE tiene en su mano poner fin al "Pacto de la Indecencia" firmado con PP y Ciudadanos con la dimisión de Ana Belén Castejón.

"Ello permitiría que se produjera una nueva votación en la que, en el caso de respetarse la voluntad expresada por los cartageneros, José López sería elegido alcalde y el Gobierno de Cartagena recaería en MC, la fuerza más votada", concluye el comunicado de MC.