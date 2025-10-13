La MCT comienza en El Mirador (San Javier) una limpieza intensiva del canal de abastecimiento afectado por la dana

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) va a proceder este lunes al inicio de una campaña de limpieza intensiva en el interior del canal consistente en la aplicación de agua fuertemente clorada mediante hidrolimpiadoras de alta presión y medios mecánicos y personales para extraer el barro acumulado y recuperar el estado original del canal para restablecer el servicio de agua potable que se vio afectado por las lluvias en municipios del Mar Menor y la comarca del Campo de Cartagena.

La campaña se iniciará de manera simultánea en las dos primeras secciones del tramo de canal afectado por la infiltración. En la segunda de estas secciones se encuentra la toma del depósito de El Mirador, que da servicio a los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares.

El restablecimiento del servicio será progresivo, de tal forma que a continuación se llevaran a cabo nuevas actuaciones en las siguientes secciones del canal afectado con el fin de lograr la restitución de la normalidad del servicio a la mayor brevedad posible, según informaron fuentes de MCT en una nota de prensa.

Tras la limpieza y acondicionamiento de las correspondientes tomas ubicadas en las distintas secciones, sus depósitos de almacenamiento y resto de infraestructuras vinculadas, se someterá a la consideración de las autoridades sanitarias la autorización para declarar paulatinamente la aptitud del agua servida en las respectivas tomas.

AGUA NO APTA DESDE ESTE DOMINGO

Las infiltraciones en uno de los canales de abastecimiento del organismo provocaron el incumplimiento de varios indicadores de calidad de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. Esta circunstancia llevó a la MCT, en coordinación con las autoridades sanitarias, a la declaración como no apta para el consumo humano del agua servida por el organismo en determinadas zonas a las que da servicio.

Las autoridades sanitarias establecen las limitaciones para el uso del agua servida, restringiendo su uso a actividades de limpieza general, que en ningún caso involucren superficies que vayan a entrar en contacto a posteriori con ningún tipo de alimento.

Las tomas afectadas corresponden a las de los municipios de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar; a las tomas de las pedanías murcianas de Baños y Mendigo, Lobosillo y Avileses; y a las tomas de varias pedanías y caseríos del municipio de Torre Pacheco, en concreto: El Jimenado, Roldán, Balsicas, Dolores de Pacheco, San Cayetano, Santa Rosalía, Las Cantandas, Las Barrientas, La Almazara y Agrodolores.