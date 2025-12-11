La MCT destinará 21,3 millones a la explotación de la desalinizadora de San Pedro entre 2026 y 2028

Comité Ejecutivo de la MCT - MCT

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha aprobado una inversión de 21.386.428 euros destinada al servicio de explotación, mantenimiento y conservación de la planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar durante el periodo 2026-2028, según informaron fuentes del organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El presidente del organismo, Juan Cascales, ha señalado, tras la sesión del Comité Ejecutivo que se ha celebrado en la sede de sus oficinas centrales en Cartagena, que la actuación tiene como objetivo garantizar la explotación de esta infraestructura, asegurando el suministro de agua potable de calidad y reforzando la seguridad hídrica en el ámbito geográfico en su zona de influencia.

Los trabajos abarcarán todas las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la planta tanto automáticas como manuales, incluyendo el control de calidad del agua, la operación de los equipos e instalaciones y el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, normativo y metrológico, así como las labores de conservación, limpieza general y jardinería.

Las instalaciones comprendidas en el contrato incluyen el sistema hidráulico completo, desde la captación de agua del mar hasta la entrega del agua producto en los depósitos de la MCT, incorporando las obras civiles, equipos mecánicos, eléctricos, y de control e instrumentalización necesarios para su correcto funcionamiento.

OTRAS INVERSIONES

Asimismo, según ha informado Cascales, durante la sesión se han aprobado la contratación de obras y servicios en la Región de Murcia y las provincias de Alicante y Albacete por un valor total de 38.508.969 euros. En este sentido, destaca la aprobación de las obras correspondientes al proyecto de renovación del acueducto de Perín que supondrán una inversión de 817.747 euros.

A este respecto, el presidente de la MCT ha destacado que "la aprobación de este proyecto, además de restituir la seguridad y la funcionalidad de esta infraestructura clave para el abastecimiento de Cartagena y su comarca, hará posible la puesta en valor de uno de los bienes históricos más significativos del organismo, al que se dotará de iluminación ornamental que ayudará a realzar esta infraestructura tanto a nivel visual como turístico".

Además, el Comité Ejecutivo ha aprobado otras cinco obras, entre las que destacan la renovación del ramal de San Miguel de Salinas desde Vistabella, que supondrá una inversión de 2.776.854 euros, el proyecto de mejora de los depósitos Alicante 1 y 2, en el que se invertirán 1.048.854 euros y el proyecto de mejora de los depósitos Cox-Granja 1, para el que se destinará una inversión de 750.941 euros.

RECURSOS HÍDRICOS EMPLEADOS

En la sesión del Comité Ejecutivo también se ha realizado un seguimiento de los recursos hídricos empleados hasta la fecha por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en el presente año hidrológico.

Así, se ha informado que la precipitación en la Presa del embalse del Taibilla en el mes de noviembre de 2025 ha sido de 11,8 litros por metro cuadrado, de tal forma que las precipitaciones acumuladas en el presente año hidrológico ascienden a 22 litros por metro cuadrado, frente a los 78,4 registrados en el mismo periodo del año hidrológico 2024-2025.

La producción en noviembre de 2025 ha sido de 18,52 hectómetros cúbicos, con lo que el total en este año hidrológico (octubre y noviembre de 2025) asciende a 38,45 (un 0,84% superior al mismo periodo correspondiente al año hidrológico anterior).