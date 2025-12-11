Los médicos se concentran en la Consejería de Salud y la Delegación del Gobierno en su tercer día de huelga

Concentración de médicos en las puertas de la Consejería de Salud en la tercera jornada de huelga - CESM

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los médicos se han concretado este jueves, su tercer día de huelga, a las puertas la Consejería de Salud y después en las de la Delegación del Gobierno cortando el tráfico en Ronda de Levante y en el Paseo del Teniente Flomesta, respectivamente. Casi 600 profesionales han acudido a esta cita según los datos del Sindicato Médico de la Región de Murcia (CESM).

Esta mañana también se ha celebrado una reunión en Madrid entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad para alcanzar un acuerdo.

En ella, tanto el Comité de Huelga como el Ministerio de Sanidad se han comprometido a seguir negociando de manera más específica sobre seis puntos clave, que pasan por un estatuto y un Ámbito de Negociación propios, una clasificación profesional adecuada, la jornada laboral médica, la declaración de Medicina como profesión de riesgo, la movilidad forzosa y la exclusividad, aspectos básicos de las demandas sindicales, según han informado fuentes de CESM en una nota de prensa. Para ello, han acordado que la próxima reunión será el 17 de diciembre.

En la reunión, según han indicado, "no se ha adquirido ningún compromiso adicional", por lo que CESM y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han señalado "que el conflicto sigue abierto y que continuarán las movilizaciones, puesto que el Ministerio no retira su propuesta actual".

En este sentido, ambas organizaciones han afirmado que sus reivindicaciones "siguen intactas", aunque valoran positivamente que se haya desbloqueado una negociación "que parecía estancada tras el último encuentro", por lo que han agradecido la voluntad de ambas partes por la búsqueda de un acuerdo.

Asimismo, el Comité de Huelga considera, en esta tercera jornada de paro nacional, que el seguimiento del conflicto ha sido el responsable de que el Ministerio haya reconsiderado su posición, retirando el ultimátum planteado en el último encuentro, "lo que demuestra la importancia de la unión de la profesión en contra del borrador de Estatuto Marco de Sanidad", han aseverado.