Medio Ambiente niega recortes de protección en El Valle y Carrascoy y defiende su planificación "integrada"

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CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha acusado al Gobierno regional de querer "desproteger" cerca del 30% del Parque Regional de El Valle y Carrascoy, mientras que el Ejecutivo autonómico ha negado esta afirmación y ha defendido que no existe "ninguna desprotección" del espacio natural.

Así se ha pronunciado Marín durante una interpelación en el Pleno de la Asamblea Regional, en la que ha advertido de que el parque, con 16.724 hectáreas y sometido a una fuerte presión humana, se encuentra en una situación "bastante lamentable", con "pinos secos que constituyen una gravísima amenaza en caso de incendio" y acumulación de residuos en algunas zonas.

La diputada ha criticado la lentitud de las actuaciones del Gobierno regional para retirar el arbolado seco tras la sequía de 2023 y 2024 y ha asegurado que "al paso que vamos necesitaremos décadas" para recuperar el estado del monte. Además, ha reprochado al Ejecutivo que no haya impulsado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), cuya tramitación, según ha señalado, se inició hace más de dos décadas y quedó paralizada en 2005.

Marín ha mostrado también su preocupación por el proyecto de decreto para aprobar el plan de gestión integral del espacio, al considerar que podría implicar una reducción de la protección ambiental. "Estamos realmente preocupadas porque ahora, después de tantos años, quieren ustedes desproteger 4.852 hectáreas, casi un 30% del parque", ha afirmado.

En este sentido, ha vinculado esta posible desprotección con el desarrollo urbanístico en el entorno del parque y ha señalado que "cualquier hectárea que le muerdan al parque vale oro", aludiendo a urbanizaciones recientes en la zona.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que "no hay vacío normativo ni desprotección", sino "una gestión activa, un control y un avance" en la planificación del espacio natural.

Vázquez ha defendido que el plan de gestión integral en tramitación "no es un mero trámite administrativo", sino "una herramienta fundamental que permite ordenar los usos de forma compatible con la conservación", y ha explicado que se está optando por un modelo que integra distintos instrumentos de planificación para ganar "seguridad jurídica y eficacia".

Asimismo, ha subrayado que la normativa vigente impide actuaciones que transformen el medio sin evaluación ambiental favorable, lo que garantiza la protección del parque durante el proceso de planificación.

El consejero ha detallado que en los últimos años el Gobierno regional ha invertido más de cinco millones de euros en el parque en trabajos de selvicultura, lucha contra la sequía, mejora de infraestructuras y estudios ambientales.

Durante su intervención, Vázquez ha explicado que la Consejería ha optado por avanzar primero en el plan de gestión integral vinculado a la Red Natura 2000 y posteriormente integrarlo con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en un único documento.

Según ha indicado, esta estrategia responde a criterios técnicos y jurídicos y busca evitar "duplicidades, incoherencias normativas y problemas en la aplicación práctica". "No se trata de retrasar ni de dilatar, sino de hacer las cosas con seguridad jurídica", ha señalado.

Además, ha asegurado que ambos instrumentos "se tramitarán de forma armonizada" y que el objetivo es disponer de una planificación más coherente y eficaz para la conservación del parque.

El consejero ha reconocido que el Parque Regional de El Valle y Carrascoy está sometido a una elevada presión humana debido a su proximidad a núcleos urbanos como la ciudad de Murcia, lo que incrementa los riesgos, especialmente en contextos de sequía.

En este sentido, ha defendido que las actuaciones forestales en marcha responden a una situación excepcional provocada por la sequía, que ha afectado gravemente a la masa forestal. "Nunca antes se había hecho una intervención forestal tan importante como la que estamos haciendo ahora", ha afirmado.

Por último, Vázquez ha invitado a la diputada a visitar sobre el terreno las zonas en las que se están desarrollando estos trabajos para comprobar "la dimensión de las intervenciones" que se están llevando a cabo en el parque.