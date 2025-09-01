Medio millar de alumnos de cuatro CEIP de Murcia contarán con servicio de comedor escolar este curso

Presentación de los trabajos para habilitar comedores escolares en cuatro CEIP de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Las obras, con un periodo de ejecución de unos dos meses de media, se acometerán en el último trimestre del año en curso

MURCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El medio millar de alumnos matriculado en los CEIP Ramón Gaya (Puente Tocinos), Francisco Giner de los Ríos (Santiago el Mayor), José Moreno (El Progreso) y Pedro Martínez Chacas (Barqueros) contarán el próximo curso escolar con servicio de comedor escolar, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial ya ha iniciado el proceso de licitación de estas actuaciones, que contarán con un presupuesto global de 447.840 euros y un plazo de ejecución de dos meses de media.

El edil del ramo, Marco Antonio Fernández, que ha presentado estas obras acompañado de los presidentes de las juntas municipales, ha destacado "la colaboración conjunta entre Ayuntamiento, responsable de acondicionar estos espacios, y la Comunidad, encargada de ofrecer el servicio de comedor".

El objetivo es que los nuevos comedores, que dispondrán además de zonas de almacenaje, aseos y un acceso directo desde el exterior, estén operativos el curso escolar 2025/2026. Las obras tendrán lugar el último trimestre de 2025, "sin entorpecer el normal desarrollo de las clases".

Por centros educativos, los trabajos en el CEIP Pedro Martínez Chacas están presupuestados en 30.960,78 euros y tienen por objetivo acondicionar el salón y el almacén, adaptando esta última zona como cocina. La obra, con un plazo de ejecución de las obras es de dos meses, también contempla la creación de un pequeño almacén en el pasillo.

En el CEIP Giner de los Ríos, con 83 alumnos matriculados, las obras de adecuación de espacios están presupuestadas en 154.790 euros y se pretende acondicionar un módulo destinado a vestuarios y aseos para el servicio de comedor. También se crearán zonas de aseos, comedor y cocina.

En Puente Tocinos, en el centro educativo Ramón Gaya se adecuará un aula y aseos para adaptarlo al servicio de comedor. La zona de los aseos se convertirá en la cocina, que deberá tener un acceso directo desde el exterior para facilitar el suministro y servicio a la misma del catering, y se instalará un pequeño aseo-vestuario en el pasillo. Esta obra cuenta con una inversión de casi 104.000 euros.

El último centro que estrenará comedor el curso que viene es el CEIP José Moreno. Para ello se van a destinar 158.180 euros a unas obras que prevén acondicionar un modelo de vestuarios y aseos para adaptarlo al servicio de comedor, creando una zona de aseos, comedor y cocina.

"Esta nueva instalación responde a una demanda histórica de la comunidad y refuerza nuestro esfuerzo constante por mejorar los centros educativos del municipio, siempre con el objetivo de facilitar el día a día de las familias y potenciar el desarrollo integral del alumnado", ha señalado el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial.