Un menor sufre heridas leves en un accidente de tráfico con su patinete eléctrico en Cartagena

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor de edad, de unos 11 años aproximadamente, usuario de un patinete eléctrico sufrió este lunes por la tarde heridas leves en un accidente de tráfico ocurrido en el Barrio de Peral, en la localidad de Cartagena, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Sobre las 18.06 horas, el '1-1-2' recibió una llamada informando de un accidente de tráfico en la calle Doctor Serrano del Barrio de Peral.

En el accidente estaban implicados un turismo y un patinete. A consecuencia del impacto, el usuario del patinete, menor de edad, tenía heridas leves.

Al lugar se desplazó una patrulla de Policía Local de Cartagena, quien solicitó una unidad medicalizada para valorar las heridas del menor.

La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 desplazó una unidad móvil de emergencias, que atendió y estabilizó al herido, un joven de 11 años de edad aproximadamente, siendo trasladado posteriormente al Hospital Santa Lucía de Cartagena.