El Mercadillo de Navidad de Santiago de la Ribera se suma a una campaña de consumo responsable

MURCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

San Javier ha sido uno de los cinco municipios elegidos por la Dirección General de Consumo de la Región de Murcia para llevar su campaña navideña de concienciación, que este año apuesta por un consumo más responsable, sostenible y local.

El entorno del Mercadillo Navideño de Santiago de la Ribera, repleto de artesanía y comercio local, ha sido el lugar elegido para recordar que las mejores compras navideñas "son las que se hacen con corazón y con cabeza", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La campaña, en colaboración con la Federación Thader Consumo y el Ayuntamiento de San Javier, promueve buenos hábitos de compra con recomendaciones claras y prácticas: evitar compras impulsivas, planificar los menús para reducir el desperdicio alimentario, apostar por juguetes seguros y no sexistas, y apoyar al comercio de proximidad.

Todo esto se recoge en una guía en forma de tarjeta navideña, acompañada de un calendario de adviento digital con consejos, recetas y sorteos.

El director general de Consumo, Alberto Sánchez Campillo, ha señalado que "el consumo responsable no es cosa de una campaña, sino un hábito que debemos cultivar todo el año".

Por su parte, la concejala de Comercio, Isabel Madrid, ha subrayado que "comprar en San Javier es hacer pueblo", agradeciendo el compromiso de comerciantes, asociaciones y familias que llenan de vida el mercadillo.

Asimismo, la presidenta de Thader Consumo, Juana Pérez, ha sñealado que estas fechas no deben ser una excusa para perder el control del gasto, sino que "las Navidades más caras en años nos exigen más cabeza que nunca. Planificar, evitar desperdicios y pensar en productos sostenibles es cuidar del bolsillo y del planeta".