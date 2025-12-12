Los mercadillos de Cartagena adelantan un día su celebración con motivo de los festivos de Navidad

Mercadillo semanal del Cénit - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

Algunos mercadillos de venta ambulante de Cartagena coinciden con los días festivos de Navidad, Año Nuevo y Reyes por lo que adelantarán su día de montaje, así como también abrirán en fechas especiales para facilitar las compras navideñas.

En el caso del de Ribera de San Javier (Cenit), además de su habitual celebración de los miércoles, ampliará sus días de apertura, celebrándose excepcionalmente el 13, 20 y 27, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Otros adelantarán un día su celebración por coincidir con días festivos como Navidad, Año Nuevo y Reyes. El 24 y el 31 de diciembre se montarán los de Los Dolores, La Palma y La Aljorra, además del de Ribera de San Javier.

El 5 de enero, víspera de Reyes, se montará el mercado de El Albujón, Los Belones y Barrio Peral.