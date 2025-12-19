Mercadona dará una semana más de vacaciones a sus empleados y una paga extra en 2026

Archivo - Mercadona anuncia una semana más de vacaciones para sus trabajadores y una paga extra - OSCAR GARRIDO SERRA - Archivo

MURCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mercadona va a ampliar las vacaciones de sus trabajadores en una semana más, de modo que pasarán de disponer de 30 a 37 días al año. Una medida de la que se verán beneficiados 110.000 trabajadores de la empresa.

Esta iniciativa, que entrará en vigor en 2026 en España y Portugal y se consolidará para el resto de los años, "supone una gran mejora en la jornada anual de los trabajadores y persigue que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%", según informaron fuentes de la compañía en una nota de prensa.

Desde Mercadona han explicado que esta medida, que supondrá un coste de 100 millones de euros anual, responde al modelo propio de Recursos Humanos de la compañía, "basado en escuchar y dar respuesta a las necesidades de sus equipos, sigue evolucionando". De esta manera, han explicado, "permite analizar propuestas y, en caso de aportar valor, como lo es esta ampliación de las vacaciones, implementarlas para seguir reforzando la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta".

GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA

En este mismo sentido, el Comité de Dirección de Mercadona ha decidido, por segundo año consecutivo, repartir el próximo mes de marzo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, correspondiente a una mensualidad, que se sumará a la retribución variable, de una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad de cada trabajador.

Con esta decisión, Mercadona quiere "reconoce el esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo, pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión, clave para alcanzar las metas y objetivos marcados, tras haber incrementado los salarios del 100% de la plantilla un 8,5% en 2025".

"Con estas medidas, que supondrán un esfuerzo inversor de 380 millones de euros, Mercadona demuestra, una vez más, su carácter pionero en la satisfacción de los trabajadores", han concluido.