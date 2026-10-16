Meteorología extiende los avisos de nivel amarillo por lluvia y tormentas en la Región de Murcia hasta el domingo

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvia (15-20 litros por metro cuadrado en una hora, según zonas) y tormentas para este domingo.

La alerta por lluvias en el Altiplano, con un acumulado de 15 litros en una hora, será de las 00.00 a las 4.00 horas; la que afecta a la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, con un acumulado en una hora de 20 litros y de 60 en 12 horas, comenzará a la misma hora pero se extenderá hasta las 20.00 horas; mientras la que afecta al Campo de Cartagena y Mazarrón prevé un acumulado de 20 litros en una hora y de hasta 80 en 12 horas, de las 00.00 a las 20.00 horas.

El aviso amarillo por tormentas afecta al Altiplano, de las 00.00 a las 4.00 horas de este domingo; y al Campo de Cartagena y Mazarrón, de las 00.00 a las 20.00 horas. Esas tormentas pueden ir acompañadas de granizo.