Miguel Ángel Zapata lanza 'La Ruta de la Suerte', "un viaje filosófico" por España que parte de Murcia con Pepa Aniorte

Un momento del primer capítulo de la serie 'La ruta de la suerte', donde Miguel Ángel Zapata conversa con la actriz Pepa Aniorte - LA RUTA DE LA SUERTE

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comunicador Miguel Ángel Zapata ha querido redefinir el formato de viajes con el lanzamiento de 'La Ruta de la Suerte', un proyecto audiovisual y filosófico que traza "un mapa de la ilusión por España", según el mismo explica.

El proyecto busca darle voz a las "fuerzas invisibles que guían, corrigen y sorprenden en el transcurso de la vida, trascendiendo las nociones de simple azar o fe", afirma Zapata. El concepto central es un viaje de siete etapas que parte de San Pedro del Pinatar y culmina en Madrid.

La ruta, un viaje desde San Pedro del Pinatar (Murcia) hasta Madrid, arranca con un episodio de estreno protagonizado por la aclamada actriz Pepa Aniorte, quien reflexiona sobre la ilusión como motor vital.

En cada parada, figuras públicas del ámbito de la cultura y el pensamiento se unen a Zapata en lugares simbólicos para mantener conversaciones "profundas" sobre la suerte desde perspectivas filosóficas, culturales y científicas.

Cada etapa culmina con un ritual simbólico: la colocación de una piedra conmemorativa con una placa que sella el vínculo entre la conversación y el entorno. El propósito de este acto es crear un "mapa de la ilusión tangible, una red de huellas físicas y emocionales que sirvan como puntos de peregrinaje donde los espectadores puedan conectar con las reflexiones compartidas", subraya el comunicador.

EPISODIO DE ESTRENO: PEPA ANIORTE Y EL ORIGEN DE LA SUERTE

El primer episodio es el capítulo fundacional que establece el tono de toda la serie, ligando los conceptos de suerte e ilusión con temas como "tierra y origen, pureza y renacimiento". Grabado en el evocador paisaje de Las Salinas de San Pedro del Pinatar, el encuentro con Pepa Aniorte explora la autenticidad y las fuerzas que moldean una carrera artística y una vida.

La conversación entre Zapata y Aniorte gira en torno al poder de la ilusión. Zapata introduce la poderosa metáfora del flamenco rosa, cuyo color, explica, "no existe como una onda de luz específica, sino que es una ilusión óptica creada por el cerebro".

Zapata utiliza esta ilusión óptica, validada por la ciencia, para demostrar cómo la "ilusión" humana -la esperanza, los sueños- funciona como una fuerza creativa real, aunque sea intangible. Desde su experiencia personal, Pepa Aniorte reflexiona sobre cómo su éxito es el resultado de una mezcla de "ilusión, trabajo constante y contingencias".

Así, relata cómo su carrera despegó gracias a una cadena de encuentros fortuitos: un amigo mencionó su nombre a unos contactos de la industria que conoció en un avión, lo que provocó una llamada inesperada del prestigioso director de casting Luis San Narciso. Sin embargo, subraya que su verdadero ancla siempre ha sido su autenticidad, su familia y sus amigos de toda la vida, a quienes considera "una suerte grandísima".

Zapata enmarca esta reflexión con su concepto del 'cuantoscopio', una herramienta metafórica para deconstruir las narrativas de éxito. Lo presenta como un método para mirar más allá de la historia simplificada de una carrera y revelar la compleja red de contingencias, trabajo duro y azar que, como en el caso de Aniorte, realmente da forma a nuestras vidas.

El episodio concluye con un mensaje claro: la verdadera suerte reside en encontrar la autenticidad y el significado más allá de las convenciones del éxito, un tema que resuena a lo largo de toda la conversación. El primer capítulo de la serie ya se puede ver en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=zceusejxGp0.

LAS SIETE ETAPAS DEL VIAJE

El encuentro con Pepa Aniorte es solo el comienzo de un viaje que se desarrollará a lo largo de siete encuentros clave en distintos puntos de la geografía española. En total se recorrerán 782 kilómetros en San Pedro del Pinatar (Murcia) y el Palacio Real de Madrid.

El segundo encuentro estará protagonizado por Rafael Narbona en el Santuario de la Esperanza de Calasparra (Murcia); el tercero por Nacho Guerreros en Los Chorros del Río Mundo (Albacete); el cuarto por Kike Quintana en la Ciudad Encantada de Cuenca; el quinto por Fernando Romay en Los Molinos de Consuegra (Toledo); el penúltimo por Jordi Sánchez en Toledo; y concluirá la serie Alfonso Delgado en Madrid.