Un millón de euros a nuevas producciones regionales para cine, TV y plataformas digitales

MURCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes abre hoy el plazo para que las productoras regionales se beneficien de un millón de euros del plan Conexión Internacional ICA para realizar documentales, películas y series para su estreno en cine, televisión y plataformas digitales. Además, también se pueden solicitar ya las ayudas para la promoción y comercialización de obras audiovisuales ya rodadas y que cuentan con un presupuesto de 85.000 euros.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián, indicó que "seguimos desplegando nuestra estrategia de la Región de Murcia Film Commission con una movilización récord de casi cinco millones de euros para fortalecer la industria audiovisual y con ayudas que van desde el apoyo a cortometrajes de nuevos talentos hasta atraer rodajes de grandes producciones internacionales. Todo ello de la mano de los profesionales de la Región, a los que van destinadas directamente las ayudas a nuevas producciones y las de comercialización de las que ya están realizadas".

Las ayudas a producción cuentan con un incremento de más del 66 por ciento de su presupuesto, pasando de 600.000 a un millón de euros. Asimismo, fruto del trabajo conjunto del ICA con la Unión de Asociaciones Audiovisuales de la Región de Murcia se perfecciona la convocatoria y se establecen tres líneas según el tipo de producción, su presupuesto y la experiencia de la productora o el profesional solicitantes.

La primera línea está dotada con 700.000 euros y es para series y largometrajes de ficción o animación con más de 600.000 euros de presupuesto global y producción mínima del solicitante de dos cortometrajes o un largometraje. El montante de la ayuda podría llegar hasta los 350.000 euros.

Por su parte, la segunda línea, con 200.000 euros de presupuesto, se destina a series y largometrajes de ficción o animación con más de 300.000 euros de presupuesto global de producción y un mínimo de dos cortometrajes realizados previamente. El montante de la ayuda puede alcanzar los 75.000 euros.

La tercera línea está dedicada a largometrajes documentales, que deberán contar con al menos 60.000 euros de presupuesto global de producción. El presupuesto es 100.000 euros, la ayuda puede llegar hasta 25.000 y los solicitantes deberán acreditar haber estrenado un mínimo de dos largometrajes documentales en televisión o plataformas de televisión a la carta.

El periodo de ejecución para las actividades subvencionables objeto de la ayuda comprenderá del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028 y se destinará un mínimo del 30 por ciento para los proyectos realizados exclusivamente por directoras, productoras y aquellos en los que la guionista sea mujer. El plazo para presentar las solicitudes comienza hoy y concluye el 30 de marzo. Pueden consultarse todos los detalles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) de ayer sábado y en el apartado 'Convocatorias' de la página web de ICA.

Por su parte, la convocatoria para la promoción y comercialización de obras audiovisuales ya rodadas cuenta con un presupuesto de 85.000 euros. Su objetivo es fomentar la difusión, promoción y comercialización de películas, cortometrajes, documentales o series realizadas por productoras de la Región de Murcia entre 2024 y este año.

Entre los gastos subvencionables están los de edición de copias de las obras para su distribución o envío a festivales, publicidad, promoción en eventos y festivales, así como gastos de personal vinculados a la promoción. El periodo de ejecución para las actividades subvencionables objeto de la ayuda será hasta el 30 de junio de 2027 y se pueden solicitar desde hoy hasta el 30 de marzo de 2026. Toda la información se puede encontrar en el BORM de ayer sábado y en la sección de 'Convocatorias' de la web del ICA.

En la anterior convocatoria para promoción y comercialización de obras audiovisuales de Conexión internacional ICA, cinco producciones obtuvieron más de 60.000 euros. Las productoras y obras beneficiadas fueron Nexus Creafilms con su cortometraje 'Mentiste Amanda'; Twin Freaks Studios con la película 'El instinto'; Imagia Vídeo e Infografía con la serie documental 'Los Andes de norte a sur'; el largometraje 'The Book' de La Caja de Expresiones; y 'Gallina' de Fernando García Reinaldos.