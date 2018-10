Miras asegura que este verano mantendrán abiertos 5 consultorios más que en 2017 y se realizarán 8.500 intervenciones

Publicado 12/07/2018 11:47:20 CET

CARTAGENA (MURCIA), 12 JUL. (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha informado durante la sesión de control en la Asamblea Regional que este verano mantendrán abiertos cinco consultorios de salud más que el año pasado.

López Miras ha desmentido las declaraciones del portavoz del PSOE, en las que hacía alusiones a que el plan de verano en el sistema sanitario supone un "desmantelamiento" del sistema en municipios y pedanías "porque nos vamos todos a la playa".

En ese sentido, ha manifestado que el plan estival está "perfectamente organizado para que todos tengan asistencia sanitaria". Dicho plan reforzará las zonas con más población en verano y reorganizará la atención donde la demanda se reduce.

El presidente regional ha asegurado que habrá asistencia quirúrgica del 15 de julio al 15 de septiembre en la que se han previsto realizar más de 8.500 intervenciones.

Además, se mantendrán abiertos 5 consultorios más que en 2017, cuando cesó la actividad en 23 consultorios, mientras que en 2018 solo parará la actividad de 18 consultorios médicos de los 181 que hay en la Región. Se contratarán, además, más de 100 profesionales y se mantendrá disponible más de una veintena de camas en los hospitales.

"Los únicos que recortan en lo que llevan un mes de Gobierno son ustedes", ha espetado el presidente a los socialistas recordándoles los "recortes en el Tajo-Segura", así como el sistema de financiación autonómica. Aparte, ha destacado que 9 de cada 10 usuarios de la sanidad murciana consideran que ésta "está muy bien" y que 7 de cada 10 murcianos le dan un notable a la asistencia que reciben.

DÉFICIT, ECONOMÍA SUMERGIDA E INFRAESTRUCTURAS

Por otro lado, el presidente de la Comunidad ha contestado a una pregunta de Ciudadanos sobre las medidas que llevará a cabo el Gobierno para disminuir el déficit en la Región.

López Miras ha destacado que desde 2015 hasta 2017 se ha reducido el déficit en la Región un 65%, pasándose de 1.365 millones en 2010 a 465 millones en 2017, lo que ha supuesto que sean 917 millones de euros de reducción.

El presidente regional ha manifestado que a pesar de que el sistema de financiación autonómica hace que la Región pierda 1 millón de euros al día, no van a subir los impuestos ni permitirán que se baje la calidad de los servicios públicos. "No voy a permitir que los murcianos paguen las consecuencias de un sistema de financiación injusto y nefasto", ha añadido.

También se ha pronunciado el presidente regional sobre la economía sumergida, a preguntas de Podemos. López Miras ha abogado por la tolerancia cero, la coordinación entre administraciones, la bajada de impuestos y la lucha contra el fraude a la Seguridad Social para evitar la economía sumergida.

Ha recalcado que en 2012 se pudo en marcha en la Región un plan de actuación contra la economía irregular y que ya se ha regularizado la situación de 3.617 trabajadores que no estaban dados de alta en el sistema. Además, ha añadido que hay convenio con 34 municipios para luchar contra la economía sumergida y ha invitado a aquellos que aún no se han sumado que lo hagan.

Por último, el PP ha preguntado al presidente regional sobre los efectos en la Región de la paralización y retraso en la ejecución de proyectos en materia de infraestructuras. El presidente considera que las consecuencias "serán nefastas e incalculables" y ha aludido al desconocimiento de si las obras del AVE a Murcia terminarán a final de agosto "como estaba previsto o no será así".

"No sabemos qué va a pasar porque el PSOE no ha dicho ni sí ni no. Hemos pedido convocar el Consejo Murcia Alta Velocidad para saber qué va a ocurrir", ha dicho añadiendo que se llevan 21 días de retraso en el soterramiento, ya que estaba prevista la licitación el 21 de junio para Barriomar y Nonduermas "y aún no se ha licitado".