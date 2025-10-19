Miriam Martínez Abellán expone bajo el título 'La mirada oblicua' en Valencia Photo Internacional 2025

Archivo - Una de las obras de Martínez Abellán que se podrán ver en el Festival 'Valencia Photo' titulada 'Modos de habitar, maneras de sentir' - MIRIAM MARTÍNEZ ABELLÁN - Archivo

Las obras de la ciezana se podrán ver en el Claustro del Palacio de Cervelló de Valencia del 21 de octubre al 23 de noviembre MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciezana Miriam Martínez Abellán ha sido seleccionada, como artista visual española, para exponer en la cuarta edición del Festival Internacional de Fotografía y Debate Valencia Photo. Un reconocimiento a la trayectoria de la murciana que engloba más de veinte años.

Para su muestra individual, Martínez Abellán reúne un conjunto de obras bajo el título de 'La mirada oblicua', que exploran reinterpretaciones de la realidad, el tiempo y la memoria a través del fotomontaje, la instalación y el collage manual.

Utilizando fragmentos de imágenes la artista ciezana busca crear un diálogo visual que desafía las percepciones convencionales y ofrece nuevas narrativas, expandiendo los límites, que es la esencia entorno a la que gira este evento internacional, un festival lleno de actividades diversas que ha transformado la ciudad en una galería abierta al mundo y que se consolida como cita imprescindible en el calendario cultural europeo.

El collage de Martínez Abellán se transforma en un espacio de experimentación donde la fotografía se reinventa incentivando cuestionamientos sobre algunos de los temas preferentes de la artista, como la identidad, el compromiso social, la propia existencia y una intensa exploración sobre la figura femenina, analizando sus roles y estereotipos.

Las obras de Miriam Martínez se podrán ver en el Claustro del Palacio de Cervelló de Valencia del 21 de octubre, fecha en la que se llevará a cabo su inauguración a las 12.00 horas, junto con la exposición 'Textures', del artista Romà Seguí, hasta el 23 de noviembre. La inauguración coincide con la clausura de 'Valencia Photo' e incluirá un vino de honor, cortesía de Bodegas Arráez. La muestra está comisariada por los coordinadores del evento: Vilma Dobilate y Nicolás Llorens.

Miriam Martínez Abellán (Cieza, Murcia, 1978), es artista visual y docente, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y diplomada en Piano por el Conservatorio Superior Manuel Massotti.

Compagina sus trabajos expositivos y de investigación con el de la divulgación artística y cultural a través de talleres, conferencias, labores de comisariado y diseño gráfico. Ha recibido premios y becas como la del Plan EXE-22 del ICA, ha participado en ferias como ALC Collage Fest de Alicante, y ha sido seleccionada en convocatorias como Pluri Identitat del MUA de Alicante o Visione ed Intuizione, la ragione dell'Arte en Italia.

Actualmente cuenta con una amplia trayectoria expositiva en espacios nacionales, como el Centro Párraga de Murcia, e internacionales. Se ha mostrado su obra en ciudades como, Berlín, Londres, Bruselas, Dublín, Edimburgo o Bari y también en Sudamérica.

Por otro lado, ha obtenido numerosos reconocimientos entre los que actualmente se encuentra el haber ha sido seleccionada en la segunda edición del Magazine Internacional Assembla. Ha ilustrado el nuevo Informe: ¿Dónde están las mujeres en las Artes Escénicas?, publicado por la Fundación SGAE en colaboración con Clásicas y Modernas; Asociación para la igualdad en la Cultura, a la que pertenece. También ha sido mujer destacada por su trayectoria dentro del Especial Talento Femenino 2025 publicado por el diario La Verdad de Murcia.

Las obras de Martínez Abellán se pueden ver en exposiciones colectivas organizadas en España y Latinoamérica por la asociación Blanco, Negro y Magenta. Su trayectoria también se puede seguir a través de su web http://miriammartinezabellan.com.