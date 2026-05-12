El Miteco adjudica el desmantelamiento de Puerto Mayor y la recuperación de la Caleta del Estacio, en La Manga

Archivo - Instalaciones de Puerto Mayor en La Manga del Mar Menor, en San Javier (Murcia) - OFICINA TÉCNICA DEL MAR MENOR - Archivo

SAN JAVIER (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha adjudicado el proyecto de desmantelamiento de las instalaciones de Puerto Mayor y la recuperación ambiental de la Caleta del Estacio, en La Manga del Mar Menor, en San Javier (Murcia).

La actuación, demandada por colectivos sociales y ambientales desde hace décadas, cuenta con un presupuesto de 23,66 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

La intervención se engloba en la línea 3 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), dotado con 675,05 millones de euros, y reconocido por Naciones Unidas como proyecto piloto de restauración.

La adjudicación se produce tras la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) del 19 de marzo de 2026, que desestimó un recurso de la Asociación de Constructores de Murcia (ACOMUR) y levantó la suspensión cautelar, basándose en la mejor relación calidad-precio y en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) publicada en abril.

RETIRADA DE MÁS DE 2.500 METROS DE TABLESTACAS

El proyecto contempla la retirada de más de 2.500 metros de tablestacas en mar y tierra, junto a carteles y escombros. Se retirarán 98.302,87 metros cúbicos de rellenos (gravas, bolos y arena) para reacomodar la línea de costa, además de 44.716,37 metros cúbicos de suelos contaminados con metales pesados en tres áreas identificadas.

En el recinto interior del dique de Levante, se extraerán 35.264,32 metros cúbicos de rellenos mediante transporte marítimo y se retirarán los barcos abandonados.

Asimismo, se desmantelarán los últimos 200 metros del espigón Sur. Para el tramo que se mantiene, se retirarán 46.055,69 metros cúbicos de piedra, empleando 8.884,68 toneladas de escollera nueva para el filtro y reutilizando 11.446,51 metros cúbicos de escollera de obra como manto de refuerzo.

El plan también incluye el acondicionamiento del espigón del camino de acceso mediante la recolocación y refuerzo de materiales existentes.

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y ACCESIBILIDAD

La recuperación de la Caleta del Estacio seguirá el manual del Miteco para la restauración dunar, incluyendo la eliminación de especies invasoras, reconstrucción morfológica con captadores de mimbre y revegetación autóctona consensuada con la Región de Murcia.

Se instalarán pasarelas de madera para el acceso peatonal a la playa y un vallado perimetral para proteger el entorno. Finalmente, se llevará a cabo una plantación experimental de Posidonia oceánica en una parcela de 25 metros cuadrados, con plántulas cultivadas en vivero durante cuatro meses y una densidad de 10-30 plántulas por metros cuadrados.