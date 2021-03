Molina (Cs) al PP: "Van a ganar la batalla del poder, pero se han dejado la dignidad, la credibilidad y el respeto"

CARTAGENA (MURCIA), 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina, ha espetado a los diputados del PP y a los que no apoyan la moción de censura presentada por su partido junto al PSOE que "van a ganar la batalla del poder, pero se han dejado la dignidad, la credibilidad y el respeto de la sociedad de Murcia".

Molina, que ha hecho estas declaraciones en la segunda y última jornada de debate sobre la moción, ha asegurado que la "victoria" de este jueves --dando por hecho que la Asamblea regional tumbará la iniciativa--, le saldrá "más cara en votos que en consejerías" a los 'populares' de la Región de Murcia.

El dirigente de la formación 'naranja' ha comenzado su intervención llamando "sinvergüenzas" a los tres parlamentarios de Cs que han decidido dar la espalda a la moción --Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez--, un calificativo por el que ha sido amonestado por el presidente de la Asamblea, también miembro de su formación política, Alberto Castillo, quien ha pedido al diputado que guarde "las formas" y "no estire" su paciencia.

Molina, que ha sido interrumpido en varios momentos por el aplauso de los diputados promotores de la moción, ha indicado que con "la derrota se aprende mucho más" porque "sirve para reconocer los valores de los que te acompañan, sus fortalezas y sus debilidades".

"Y en estos días hemos podido comprobar la integridad y el coraje de algunos compañeros de viaje, y viceversa; hemos visto la cobardía y la falta de moral de otros", ha subrayado, tras señalar que en esta "contienda" uno de los bandos, el del PP, "ha hecho uso de métodos corruptos".

El portavoz de Cs ha afirmado que el Plan Antitransfuguismo entiende que lo que han hecho sus tres excompañeros de filas es "una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas".

"He de agradecerles, señores del PP, que nos hayan devuelto el servicio; nosotros llevamos cinco años limpiándoles el partido de corruptos y ustedes llevan un par de semanas limpiando el nuestro de indeseables, quedándoselos ustedes, en su casa", ha aseverado.

Así, ha recalcado que en Murcia, "aprovechando su posición de poder, un presidente ha comprado voluntades, ha cesado consejeros y ha nombrado otros", y con eso "está intentando asegurarse seguir en el poder", un acto del que ha dicho que es "injusto a todas luces, censurado por la sociedad y por la propia clase política".

Se ha dirigido a Juan José Liarte, portavoz de Vox, para apuntar que a pesar de ser practicante de Bushido --un código ético estricto y particular al que muchos samuráis entregaban sus vidas, que exigía lealtad y honor hasta la muerte-- ha incumplido al menos tres principios de este código y que, pese a ello, "no va a cambiar su voto".

"Señor Liarte y compañía ustedes no han entendido nada, están pensando en colocar unos nombres en algunas consejerías, subvencionar con unos eurillos a algunas organizaciones de su gusto, les han contado que van a formar parte de una nueva unidad de destino en lo universal: un gran centro derecha unido, primero acabamos con estos de Ciudadanos, que les quedan dos siestas y ancha es Castilla. Les auguro un gran futuro político, con permiso de VOX que les tiene cogida la matrícula", ha apostillado.

PROPÓSITO DE ENMIENDA

El dirigente de Cs ha reconocido que en su partido han cometido "errores" pero "tenemos propósito de enmienda" porque, ha añadido, "un partido de centro no puede tener socios preferentes, porque entonces, no es de centro, pero el colmo es equivocarse de socio preferente como ha ocurrido en Murcia".

Así, ha insistido en que "por higiene democrática urge mandar al banquillo a este partido Popular".

"Incluso por su propio bien, necesitan reciclarse, hay que podar la red clientelar que han creado, pero ustedes, señor Liarte, no se enteran, siguen en lo de la izquierda y la derecha, el comunismo, el socialismo, etc. Está muy bien para el debate de las ideas, pero hoy, hoy estamos eligiendo entre corrupción si, o corrupción no".

Así, ha recalcado que el proyecto acordado junto al PSOE supondría "abrir ventanas y airear la administración, levantar las alfombras y sacar la basura que se esconde debajo de ellas", tras lo que ha añadido que "habrá que esperar", pero ese cambio "llegará".

"UN MUNDO MEJOR"

Molina ha afirmado que, tras la votación, "la vida seguirá y cada uno" se irá con su "ato de miserias y grandezas", pero ha recordado a los diputados que tendrán que mirarse "al espejo cada día" y comprobar si, con su posición, han ayudado a crear "un mundo mejor".

"Si permitimos que se lleve a cabo un acto injusto, a partir de ese momento los que así lo hagan, vivirán en un mundo donde está permitido cierto grado de injusticia", ha agregado.

Por último, el portavoz de Cs se ha dirigido a Ana Martínez Vidal, Diego Conesa y María Marín, a quienes ha asegurado que "hoy por encima de nuestras ideas vamos a votar por la dignidad y contra la corrupción, tened por seguro que saldremos de la Asamblea más fuertes que nunca, con la cabeza alta y el deber cumplido".