Los Molinos del Río (Murcia) acogen una exposición que recoge los orígenes de la memoria fotográfica de la Guardia Civil - EUROPA PRESS

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha inaugurado este miércoles, en la Sala Caballerizas del Museo Hidráulico de Los Molinos del Río Segura, en Murcia, la exposición fotográfica histórica 'la Guardia Civil en el siglo XIX, de su fundación al desastre del 98'.

La exposición presenta una selección de una treintena de fotografías digitalizadas procedentes de los fondos del Centro de Fotografía Histórica de la Guardia Civil (CEFO), que documentan la construcción visual del Cuerpo desde 1844. El coronel jefe de la 5ª Zona, Francisco Pulido, ha destacado que "esto es simplemente una mínima muestra de las casi 30.000 fotografías que coleccionan".

A través de procesos como albúmina, el cologión húmedo o la 'carte de visite', se muestran obras de fotógrafos franceses y españoles, como Jean Laurent, André Disdéri, Fernando Debas, Antoni Esplugas o Juan Antonio Cortés, así como profesionales activos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, reflejo de la proyección institucional en las provincias de ultramar, según ha informado la Guardia Civil de la Región de Murcia.

La muestra reúne una selección de fotografías originales realizadas entre 1857 y principios del siglo XX. El comisario de la exposición, Francisco Pérez García, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que "son una serie de imágenes que narran la vida de la Guardia Civil, una biografía relacionada con su reglamentación y su uniformidad".

Por su parte, Pulido sostiene que el recorrido fotográfico permite "conocer y comprender de primera mano cuál es la evolución de la Guardia Civil, que no es otra que la evolución de la historia de España". Asimismo, ha afirmado que la muestra "es historia viva de nuestro país durante en los últimos 182 años".

Las fotografías hacen una parada en varios puntos de la geografía nacional, tres de ellas están realizadas en el siglo XIX en Murcia. El comisario ha hecho referencia así a una de ellas: "Tenemos una imagen que se corresponde con el año 1890 de la inauguración del ferrocarril en Águilas, en la que aparecen dos guardias civiles y es muy interesante porque se ve la uniformidad y podemos identificar el reglamento al que pertenece".

La exposición, enmarcada en los actos de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, se podrá visitar hasta el próximo 19 de octubre. La muestra está abierta para todos los públicos y los horarios de visita son de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horal en horario de mañana y desde las 17.00 hasta las 20.00 horas en horario de tarde.