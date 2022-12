Monseñor Juárez, arzobispo emérito de Sucre, celebra su 50 aniversario sacerdotal este lunes en 'La Luz'

MURCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El foro-tertulia 'La Luz', un lugar abierto para el debate de las ideas, recibe este lunes la visita del arzobispo emérito de Sucre (Bolivia), el murciano Jesús Juárez, que precisamente celebra esta semana en su Alquerías natal su 50 aniversario como sacerdote misionero.

La práctica totalidad de su desempeño sacerdotal se ha desarrollado en Bolivia donde ha recibido numerosas distintas distinciones por su defensa de los derechos humanos. Además de Arzobispo de Sucre y Obispo de El Alto, Monseñor Juárez ha sido vicepresidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana. Se trata, en resumen, de una de las voces más respetadas de la Iglesia sudamericana.

Por otro lado, Juárez, que fue recibido esta pasada semana por el Papa Francisco en Roma, es Hijo Predilecto de la ciudad de Murcia y Medalla de Oro de la Región de Murcia.

El foro tertulia 'La Luz' desarrolla su tercera temporada y por el mismo han pasado ponentes como el presidente regional Fernando López Miras, el entonces secretario de Estado de Infraestructuras y actual presidente de Paradores Nacionales, Pedro Saura, el secretario general del PP, Teodoro García, el empresario Tomás Fuertes, el ex seleccionador nacional José Antonio Camacho, la escritora María Dueñas, los toreros Ureña y Rafaelillo, el secretario general del PSRM-PSOE y actual delegado del Gobierno, José Vélez, el ex director general del INSS y actual directivo del Real Madrid, José Sánchez Bernal, el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, el escritor y diplomático Inocencio Arias, el prestigioso traumatólogo archenero Pedro Guillén, el economista y empresario Eugenio Galdón y el ex presidente del Congreso, ex ministro de Defensa, Federico Trillo y el ex presidente de SACYR, Luis Del Rivero entre otros.

El acto se celebrará este lunes, día 12 de diciembrte , a partir de las 13.30 horas en los salones 'La Luz' de Zarandona. A su llegada, el invitado atenderá a los medios de comunicación.