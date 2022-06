Morant dice que el Mar Menor "está enfermo grave" y critica a López Miras por "eludir" sus responsabilidades en este mal

MURCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant Ripoll, ha manifestado que el Mar Menor ya "ha sido diagnosticado por los científicos" quienes han asegurado que este ecosistema "está enferma grave" y ha achacado al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, "eludir su responsabilidad" ya que "no está solucionando un grave problema medioambiental y social".

En este sentido, Morant ha comparado la actitud del jefe del Ejecutivo regional a cuando un enfermo va al médico a pedir un remedio y el médico "le pone encima de la mesa un diagnóstico y quién tiene que poner ese tratamiento al enfermo no lo pone".

La ministra ha defendido el papel de los científicos en el estado del ecosistema regional, los cuales "ya han dicho lo que está ocurriendo en el Mar Menor". Asimismo, ha puntualizado que "es la acción humana la que está contaminando el Mar Menor" y ha reiterado "que es la acción humana la única que puede revertir lo que está ocurriendo".

Por este motivo, Morant Ripoll ha instado a López Miras a que "deje de crear debates estériles y ponga soluciones a un gravísimo problema" como es el del Mar Menor, a lo que, ha añadido que "no hacer caso a la evidencia científica está causando un daño que espero todavía sea remediable".

Al respecto, la ministra de Ciencia e Innovación ha asegurado la situación de la laguna salada "no es un problema estacional, no es un problema del verano, no es un problema de cuándo llegan los turistas ni de que cuando la gente viene a ocupar sus apartamentos", es, ha señalado, "un problema medioambiental de primer grado" y en el que, ha aseverado, "no puede haber intereses que estén por encima del interés general".

Por último, Diana Morant ha aprovechado su vista a Murcia para inaugurar el XIV Congreso Español de Sociología y para, este jueves, mantener una reunión con científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y del CSIC para "seguir proponiendo medidas científicas" que aborden la actual situación del Mar Menor.