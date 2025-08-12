Moreno (PSOE): "López Miras ha convertido la Región en un polvorín y pone en riesgo a la ciudadanía"

PSOE pide a la Comunidad que "habilite una línea de ayudas para daños ocasionados en la agricultura" por las tormentas - PSOE

El diputado autonómico del PSOE Fernando Moreno ha afirmado este martes que "el Gobierno de Fernando López Miras ha convertido la Región de Murcia en un polvorín y pone en riesgo a la ciudadanía por su inacción ante la situación crítica que sufren los montes y la alarmante falta de recursos que de los servicios de extinción de incendios de la comunidad".

"La situación en la Región de Murcia es de riesgo extremo frente a un incendio. Los montes de nuestra comunidad están sufriendo un absoluto desastre ecológico, con la muerte de más de un millón de árboles, como consecuencia de la sequía, las plagas y la nula gestión forestal del Gobierno regional", ha aseverado.

A esto ha sumado que los servicios de extinción de incendios --el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y las brigadas de bomberos forestales-- "se encuentran bajo mínimos, tanto en efectivos como en medios materiales", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

El parlamentario socialista ha advertido de que "no existen ni efectivos ni medios suficientes en la Región para responder a un gran incendio y que, por tanto, el Gobierno de López Miras no garantiza ni la seguridad de la ciudadanía ni la preservación de los espacios naturales".

"Mientras el riesgo de un gran incendio aumenta como consecuencia del impacto del cambio climático en nuestros montes, el Gobierno de López Miras está privatizando los servicios de emergencias, recortando plantillas y firmando convenios que luego no cumple. En lugar de reforzar los servicios de extinción de incendios, los está desmantelando", ha añadido.

Asimismo, el diputado regional ha incidido en que "el Gobierno regional ha convertido un servicio público y esencial, como el de los bomberos forestales, en un negocio que busca la rentabilidad a costa de la seguridad de la ciudadanía y de la precariedad de sus profesionales".

Moreno ha denunciado que "los trabajadores y las trabajadoras del servicio de bomberos forestales sufren una situación de absoluta precariedad laboral, con un complemento (por peligrosidad, toxicidad, disponibilidad, trabajo en festivos, nocturnidad o dificultades técnicas, entre otros) de menos de un euro al día, sufren carencia de recursos básicos como prismáticos y bengalas de aviso, garitas sin aseos, jornadas de trabajo extenuantes y turnos de descanso totalmente insuficientes".

En este sentido, el diputado regional ha insistido en que, "aunque el servicio de bomberos forestales está privatizado en la Región de Murcia, el Gobierno de López Miras tiene la obligación de garantizar que haya medios suficientes y de velar por el cumplimiento del contrato por parte de la empresa concesionaria".

"El Gobierno de López Miras ha abandonado a su suerte a los bomberos forestales de la Región de Murcia, hombres y mujeres que realizan labores de limpieza y vigilancia fundamentales para nuestros montes y que se juegan la vida cada vez que hay un incendio", ha manifestado.

Para terminar, Fernando Moreno ha explicado que el secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha respaldado las reivindicaciones de los bomberos forestales "porque son de justicia".

En este sentido, ha concretado que el Partido Socialista ha solicitado al Gobierno regional la revisión del cumplimiento del contrato por parte de la empresa concesionaria; la modificación del pliego de condiciones para mejorar las condiciones laborales de los efectivos; la aprobación de un reglamento para la aplicación de la Ley 5/2024, Ley Básica de Bomberos Forestales, y el refuerzo de efectivos.