Moyca pone en valor su modelo productivo en un nuevo vídeo corporativo

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Moyca, empresa especializada en uva de mesa sin semillas, ha presentado su nuevo vídeo corporativo bajo el lema 'Lo que crece sin prisa', en el que resalta la calidad y el control que aplican a cada proceso.

La pieza audiovisual, protagonizada por miembros de su plantilla de diferentes departamentos, pone en valor el trabajo conjunto de todo su equipo, tanto en campo como en oficina o almacenes, que llevan a cabo siguiendo la convicción de que "frente a un contexto donde la inmediatez lo domina todo, lo natural necesita su propio ritmo", según informaron fuentes de Portavoz en una nota de prensa.

El vídeo muestra que cada uva es el resultado de un proceso donde intervienen la dedicación de cada persona involucrada, la experiencia acumulada y el respeto absoluto por la tierra. "No se trata solo de un producto: es una manera de trabajar que prioriza el tiempo necesario para que cada racimo alcance su mejor sabor", han indicado.

El nuevo spot ya puede ser visto tanto en la web de la marca como en sus diferentes canales de comunicación y redes sociales.

El CEO de Moyca, Antonio Domene, ha resaltado este nuevo vídeo corporativo "como una forma de poner en valor todo aquello que nos mueve. Queremos mostrar el trabajo, la pasión y el esfuerzo que ponemos todos en cada paso".