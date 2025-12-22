Moyca se une a la iniciativa 'El árbol de los sueños' para hacer realidad los deseos navideños de 80 niños

Trabajadores de Moyca junto a los regalos - PORTAVOZ

MURCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Moyca, empresa especializada en uva de mesa sin semillas, se ha sumado a la iniciativa solidaria 'El árbol de los sueños', organizada por Caixabank, a través de la cual los empleados de la firma han contribuido a que 80 niños en riesgo de vulnerabilidad puedan recibir el regalo que han pedido para estas fiestas, poniendo en valor la importancia de la atención, el tiempo y el cuidado que conlleva hacer realidad un deseo.

La participación de Moyca en 'El árbol de los sueños' "responde a su voluntad de implicarse en iniciativas sociales consolidadas que generan un impacto real y directo en las personas y que conectan con su forma de entender la responsabilidad social corporativa, basada en la cercanía, la colaboración y el compromiso con la comunidad en la que se ubican", según informaron fuentes de Portavoz en una nota de prensa.

A través de esta acción, la empresa se suma a una red solidaria que permite canalizar los deseos navideños de niños de hasta 12 años gracias a la colaboración entre empresas, entidades sociales y voluntarios.

Con esta participación, Moyca continúa desarrollando una línea de actuación social orientada a apoyar iniciativas que promueven la igualdad de oportunidades y el bienestar de la infancia, reforzando su compromiso con un modelo empresarial responsable y alineado con los valores sociales.

El CEO de Moyca, Antonio Domene, ha querido destacar la implicación de los empleados de la firma, "que siempre se suman a acciones de este tipo para devolver a la sociedad todo lo que nos aporta a lo largo del año. Nos encanta ser parte de una iniciativa navideña que pone en valor la infancia y le da la importancia que merece".