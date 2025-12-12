Mueren 32 trabajadores en accidente laboral hasta octubre en la Región de Murcia, 14 más que en 2024

Archivo - Albañil en una obra de construcción - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los diez primeros meses del año en la Región de Murcia, 14 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un aumento del 77,7%, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este viernes.

Del total de decesos registrados en la Región, 23 tuvieron lugar durante la jornada laboral y nueve 'in itínere', esto es, al ir o al volver del lugar de trabajo. Un total de 29 fueron de asalariados y el resto de trabajadores por cuenta propia.

El número de accidentes con resultado de baja en la comunidad ascendió a 18.260 entre enero y octubre.

La actividad económica que acumuló un mayor número de siniestros durante la jornada laboral en la Región fue la relacionada con la industria manufacturera (3.791), seguida de la agricultura y la ganadería (2.477), la construcción (2.177) y el comercio (1.934).

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, un total de 624 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los diez primeros meses del año, 40 menos que en igual periodo de 2024, lo que en términos relativos implica un descenso del 6%.

La mayor parte de los accidentes mortales del periodo enero-octubre se produjeron por infartos y derrames cerebrales (204), golpes por la caída de un trabajador (84), quedarse atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación (75) y accidentes de tráfico (60), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron un 6,8% hasta octubre tras registrarse 497 fallecidos, 36 menos que en 2024, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte cayeron un 3,1%, hasta un total de 127 fallecidos, cuatro menos que entre enero y octubre del año pasado.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 220, con un descenso del 18,5% frente a 2024. También recortó su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde fallecieron 42 trabajadores, diez menos que hasta octubre de 2024, e industria, con tres siniestros menos, hasta los 93 fallecidos.

Por contra, los accidentes con resultado de muerte en jornada de trabajo subieron en la construcción, con un avance del 23,5%, hasta los 142 trabajadores.

El índice de incidencia de accidentes mortales en jornada (número de accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores) bajó hasta octubre un 8,8%, con descensos del 20,6%, 20,4% y 4,7% en servicios, agricultura e industria, pero con un incremento del 19,9% en construcción.

CAEN LIGERAMENTE LOS SINIESTROS GRAVES

Los accidentes con baja laboral disminuyeron un 1,7% en los diez primeros meses del año, hasta un total de 521.402, de los que 446.435 se produjeron en el centro de trabajo (-2,3%) y 74.967 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 1,8%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron en 3.161 hasta octubre, un ligero 0,3% menos, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave bajaron un 11,5%, hasta los 789.

Los accidentes leves en jornada de trabajo se redujeron un 2,3%, hasta un total de 442.777, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 2%, hasta los 74.051.

572 FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS Y 52 TRABAJABAN POR CUENTA PROPIA

La estadística de Trabajo revela además que de los 624 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta octubre, 572 eran asalariados, 36 menos que en igual periodo del año pasado (-5,9%), mientras que 52 fallecidos eran trabajadores autónomos, cuatro menos que en el mismo periodo de 2024 (-7,1%).

En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron hasta octubre 23.848 accidentes laborales con baja, un 14,2% menos que en igual periodo de 2024, con 22.127 siniestros en jornada de trabajo (-14,9%) y 1.721 accidentes 'in itínere', un 5% menos.

Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, entre enero y octubre se notificaron 456.550 accidentes sin baja laboral, un 2,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.