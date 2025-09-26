El municipio de Murcia registra de enero a agosto de 2025 un total de 633.763 pernoctaciones

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Murcia conmemora este sábado el Día Mundial del Turismo "con cifras históricas que confirman el crecimiento y la consolidación del municipio como destino turístico", destacan fuentes del consistorio. Así, de enero a agosto de 2025 se han registrado 633.763 pernoctaciones, mientras que en el periodo de septiembre de 2024 a agosto de 2025 el total asciende a 934.943, lo que supone un incremento del 8,6 por ciento respecto al año anterior.

Agosto de 2025 se convierte en el mejor agosto de la historia, con 78.666 pernoctaciones, un 13,8 por ciento más que en agosto de 2024. En cuanto a viajeros, entre enero y agosto de 2025 llegaron a Murcia 381.330, y en el periodo de septiembre de 2024 a agosto de 2025 se alcanzaron 568.601, lo que representa un incremento del 5,8 por ciento respecto al año pasado.

Del mismo modo, agosto de 2025 fue también el mejor agosto registrado con 51.724 viajeros, un 15,3 por ciento más que en agosto de 2024. Cabe destacar, además, el aumento del 21,3 por ciento de viajeros extranjeros respecto a 2024, lo que consolida a Murcia como un destino cada vez más internacional.

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo que dirige Jesús Pacheco, ha organizado con motivo del Día Mundial del Turismo una serie de visitas guiadas para dar a conocer y poner en valor el patrimonio histórico del municipio. Estas actividades tendrán lugar mañana sábado 27 de septiembre en dos de los principales centros de visitantes.

A las 11.00 horas se celebrará en el Centro de Visitantes de La Luz la visita titulada 'Eio, el origen de una ciudad', un recorrido por los orígenes de la fundación de Murcia en el marco de la conmemoración del 1200 aniversario de la ciudad. Posteriormente, a las 12.00 horas, tendrá lugar en el Centro de Visitantes de Monteagudo la visita guiada 'Monteagudo, 5000 años de historia', que permitirá descubrir la evolución de la ocupación humana en este enclave único.

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, se realizará una visita guiada al atardecer al Palacio de Ibn Mardanís, donde de la mano de un arqueólogo se conocerán los secretos revelados tras los trabajos de recuperación arqueológica desarrollados dentro del proyecto municipal Las Fortalezas del Rey Lobo.

Además, a partir de las 11.00 horas, se celebrará la Gymkhana cultural 'Murcia Medieval', incluida en el programa de Rutas Patrimoniales en Femenino. Los participantes recorrerán lugares emblemáticos como el Museo de Santa Clara la Real, la Plaza Santo Domingo, la calle Trapería y el entorno de la Catedral, conociendo los acontecimientos más relevantes de la historia de Murcia y la figura de mujeres ilustres como Doña Luisa Fajardo e Isabel la Católica.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha señalado que estas visitas guiadas "son una oportunidad única para acercar a la ciudadanía a la riqueza histórica y cultural de Murcia, al tiempo que se celebra el Día Mundial del Turismo poniendo en valor el patrimonio local".

Asimismo, ha animado a la participación, recordando que la mejor manera de celebrar este día "es conociendo más de cerca nuestras raíces y el legado que ha permitido llegar hasta la Murcia actual".

Por su parte, el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha destacado que estas actividades "ponen de relieve la importancia de las pedanías como custodias de una parte esencial de la historia de Murcia, con enclaves arqueológicos y patrimoniales de primer nivel que conectan con los orígenes de la ciudad".

MURCIA, EPICENTRO CULTURAL CON LA DISQUERA

Asismismo, Murcia se convertirá en epicentro cultural con la celebración de La Disquera este sábado en el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería. Será una edición cero de un evento inédito en el panorama nacional, impulsado por el Ayuntamiento de Murcia, el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia (ICA) y la Fundación SGAE, junto a los sellos independientes murcianos Son Buenos, La Semilla, Grabaciones Vistabella, Perdición y Hurrah!.

La Disquera reunirá a seis sellos murcianos y tres nacionales, contará con quince artistas cuyas novedades estarán vinculadas a 2025 y ofrecerá doce horas de música en dos escenarios, además de charlas profesionales, acústicos sorpresa, firmas de discos, merchandising y un mercado abierto al público, con entrada gratuita hasta completar aforo.