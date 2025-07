Murcia Acoge alerta del peligro "de confundir justicia con venganza" y de "señalar a comunidades enteras"

MURCIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Murcia Acoge han compartido con la ciudadanía de Torre Pacheco y de toda la Región de Murcia una reflexión con el fin de expresar su profunda preocupación ante los recientes acontecimientos. "Lamentamos profundamente la brutal agresión sufrida por nuestro vecino Domingo. Toda violencia, venga de quien venga, debe ser investigada y juzgada con el máximo rigor. La seguridad de todos los ciudadanos es un derecho irrenunciable".

Sin embargo, explican, "no podemos confundir justicia con venganza, ni permitir que se señale a comunidades enteras por el delito de unos pocos". "Somos conscientes de que existen problemas reales que requieren nuestra atención y que deben ser abordados con seriedad: la inseguridad, el abandono de determinados barrios y la falta de recursos públicos", añaden.

Desde Murcia Acoge indican que esos problemas "no se resuelven con odio, sino con más convivencia, más justicia social, más diálogo y un compromiso firme por parte de todas las administraciones. La frustración no puede ser excusa para criminalizar a personas por su lugar de origen".

"El miedo no debe gobernar nuestras calles, ni el odio marcar el rumbo de nuestros pueblos", por ello, hacen un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad de todas las personas, sin distinción, y para que los responsables de esta agresión sean identificados y juzgados. "Pero también pedimos responsabilidad a todos: a los medios de comunicación, a los representantes políticos y a la ciudadanía, para que no alimenten el fuego de los prejuicios ni caigan en discursos que solo generan división".

"Hoy, más que nunca, necesitamos unidad. No contra un grupo, sino contra la violencia. No contra quienes son diferentes, sino contra la injusticia. Porque la paz y la convivencia se construyen juntos. Y no se puede proteger a un pueblo dividiéndolo", concluyen.