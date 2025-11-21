Murcia acoge este sábado la XVII Jornada de Patrimonio Histórico-Artístico de la Región

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del edificio Moneo, en Murcia, acogerá este sábado la XVIII Jornada sobre Patrimonio Histórico-Artístico de la Región, un encuentro académico enmarcado en el proyecto 'Murcia 1200' que reunirá a especialistas, cronistas e investigadores.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, inaugurará este encuentro que está organizado por la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Gracias a la participación de especialistas en arquitectura, patrimonio cultural, historia medieval y arqueología, el proyecto amplía su dimensión divulgativa y conecta directamente tanto con la comunidad científica, como con aquellos que tengan curiosidad por conocer el pasado de Murcia.

Este enfoque permite no solo profundizar en el conocimiento de la historia de Murcia, sino también actualizarlo, reinterpretarlo y poner en valor aquellos elementos que han definido la identidad de la ciudad a lo largo de sus 1.200 años.

Así, las jornadas refuerzan la misión de 'Murcia 1200', el construir memoria, generar conocimiento y proyectar el patrimonio hacia el futuro.

El edil responsable del proyecto estratégico 'Las Fortalezas del Rey Lobo' ha reconocido en esta inauguración la labor de los cronistas oficiales, "cuyo trabajo silencioso y riguroso mantiene viva la historia de nuestros barrios y pedanías. Sin su labor, muchos de los relatos que conforman nuestra identidad se perderían y encuentros como este sirven para fortalecer el legado que perdurará en las generaciones futuras".

Este sábado, a partir de las 11.30 horas, tendrán lugar las ponencias, entre ellas la de Ricardo Montes, que hablará sobre personajes históricos en la Murcia Medieval; José Antonio Mergares, que abordará los oratorios privados en la arquitectura de Murcia, y Francisco José Franco, que presentará La Ruta de la Luz, un recorrido cultural y natural por Cabo de Palos.

También intervendrán José Baños, que describirá el valor patrimonial de El Cerro del Castillo de Alhama de Murcia; Raúl Jiménez, que ofrecerá una visión del patrimonio arquitectónico y cultural de Torreagüera y la Costera Sur, e Isidro Párraga, que descubrirá la relevancia y simbología de la imagen del Niño de Burgos.

A la clausura, que está prevista a las 14.00 horas, seguirá una comida de hermandad en la Peña La Crilla en Puente Tocinos.