Murcia acogerá un intercambio juvenil internacional centrado en la sostenibilidad bajo el nombre 'Go Green 2025'

MURCIA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Murcia, a través de la concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos que dirige Sofía López-Briones, será anfitriona de un intercambio juvenil internacional en el marco del Plan Municipal de Intercambios y Actividades Internacionales.

El proyecto con nombre 'Go Green 2025', se celebrará del 1 al 7 de septiembre en la localidad costera de Puntas de Calnegre y contará con la participación de 40 adolescentes de entre 13 y 16 años procedentes de España, Finlandia, Hungría e Italia.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal fomentar la sostenibilidad ambiental, la convivencia intercultural y el desarrollo personal de los participantes a través de actividades educativas, recreativas y experienciales en un entorno natural privilegiado.

UNA SEMANA DE NATURALEZA, CULTURA Y APRENDIZAJE COMPARTIDO

Durante una semana, los jóvenes tomarán parte en un completo programa que incluye dinámicas de grupo, talleres de sostenibilidad y creatividad, actividades al aire libre como kayak o senderismo, así como excursiones por espacios naturales de la Región. Además, se desarrollarán talleres de artesanía tradicional con esparto, que conectan el aprendizaje con las raíces culturales del territorio.

La concejala Sofía López-Briones, ha afirmado que "este intercambio representa una oportunidad única para que jóvenes europeos convivan, compartan experiencias y se formen en valores fundamentales como el respeto, el compañerismo o la conciencia medioambiental, todo ello en un entorno abierto, inclusivo y participativo".

El proyecto 'Go Green 2025' forma parte de la XXVIII edición del Plan Municipal de Intercambios y Actividades Internacionales, que este año cuenta con la participación de 86 jóvenes murcianos, cifra que asciende a 102 personas, incluyendo monitores.

El programa incluye experiencias en países como Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Polonia, Grecia, Hungría, Finlandia y Liechtenstein, abordando temáticas de actualidad como la salud mental, la cultura urbana, las artes escénicas o la participación juvenil.

Murcia, que tradicionalmente había enviado grupos al extranjero, se convierte una vez más en país anfitrión, consolidando así su papel activo en el escenario europeo de juventud. Esta novedad refuerza el compromiso municipal con una política juvenil participativa, integradora y con vocación internacional.

EDUCACIÓN NO FORMAL Y METODOLOGÍAS INCLUSIVAS

Las actividades del intercambio se basan en metodologías de educación no formal, fomentando el aprendizaje colaborativo mediante talleres, dinámicas de grupo, actividades deportivas y de expresión artística. El objetivo es desarrollar habilidades sociales, lingüísticas y de pensamiento crítico en un contexto de convivencia que potencia la diversidad cultural.

'Go Green 2025' es también un reflejo de los valores que guían la acción del Ayuntamiento de Murcia en materia de juventud: participación activa, apertura al mundo, promoción del talento joven y apuesta por un desarrollo personal en equilibrio con el entorno.

"Con esta iniciativa, Murcia se reafirma como ciudad joven, europea y comprometida con el futuro del planeta, brindando a sus adolescentes oportunidades reales de crecer, aprender y convivir desde el respeto y la sostenibilidad", destacan desde el consistorio.