Murcia amplía el catálogo de edificios protegidos con 67 nuevos inmuebles del centro de los siglos XIX y XX

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha ampliado el Catálogo Municipal de Edificios y Elementos Protegidos mediante la aprobación inicial de dos modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al objeto de incorporar 67 inmuebles más de las áreas centro-este y centro-oeste, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Estas actuaciones, que suponen "la mayor ampliación del catálogo municipal en los últimos años", integran construcciones representativas de los estilos historicista, racionalista y moderno que marcaron el desarrollo arquitectónico de la capital entre finales del siglo XIX y mediados del XX.

Un total de 4 de los 44 edificios del centro-este tienen un grado de protección mayor. En concreto, Casa Pedreño, Casa Jabonerías, Edificio Radio Murcia, Edificio decimonónico tienen un grado 2 (protección estructural del edificio), lo que implica una mayor protección sobre los 41 restantes, con un grado 3 (protección parcial por contener elementos arquitectónicos de interés como las fachadas, remates, cubiertas, zaguanes o elementos decorativos del interior).

Entre los edificios incluidos con grado 3 destacan inmuebles emblemáticos como el Edificio Telefónica (calle Frenería, 8), el Hotel Hispano (Trapería, 10), la Consejería de Salud (Ronda de Levante, 11), la Delegación del Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia o el Edificio Belmonte (Isabel la Católica, 18).

La propuesta incluye así inmuebles ubicados en calles como Trapería, Jabonerías, San Bartolomé, Simón García o Andrés Baquero, así como edificios institucionales del frente urbano del río Segura.

Por su parte, en el centro-oeste se protegen 23 edificios, tres de ellos con mayor protección estructural. Una de las modificaciones complementa el anterior y amplía la protección hacia el eje oeste del casco histórico, incluyendo 23 edificaciones residenciales, comerciales y culturales que conforman el tejido urbano tradicional.

De éstos tres alcanzan mayor protección con un grado 2, correspondiendo al Edificio Mariano Bo, Edificio San Nicolás, y Edificio con mirador (calle Arzobispo Simón López, 12).

Incluye inmuebles situados en las áreas de Santa Catalina, San Nicolás, San Antolín, Sagasta, San Julián y Madre de Dios, entre ellos están el Edificio Unión y el Fénix (plaza de Santa Catalina, 1); Edificio Funeraria de Jesús (Plaza de las Flores, 4); Cine Coy (calle Madre de Dios, 8); Café de Alba (calle Acisclo Díaz, 5); Edificio Santa Isabel (calle Santa Isabel, 4); Casa tradicional de Sagasta (calle Sagasta, 17 y 26); y Edificio blasonado (plaza de San Antolín, 4).

Ambos acuerdos, que se elevan al Pleno Municipal del mes de octubre para su aprobación definitiva, abren un periodo de información pública de un mes para la presentación de alegaciones.

La modificación, de carácter no estructural, cuenta con informes favorables de la Dirección General de Patrimonio Cultural y de la Confederación Hidrográfica del Segura, y ha sido elaborada por el Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento.

UN CATÁLOGO ABIERTO Y EN CRECIMIENTO

El Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del PGOU constituye el principal instrumento municipal para la preservación de los valores históricos, culturales y ambientales del casco urbano. Se trata de un documento abierto, que permite la incorporación de nuevos elementos a medida que se identifican bienes merecedores de protección.

"La recuperación del patrimonio es uno de los ejes fundamentales de nuestro proyecto de ciudad, ya se han recuperado y están en pleno uso los Cuarteles de Artillería, hemos restaurado tramos de la muralla medieval a lo largo de todo su recorrido, y las Fortalezas del Rey Lobo junto con el Palacio de Ibn Mardanís avanzan en la recuperación de su recinto superior, entre muchas otras actuaciones. Todas ellas forman parte de un plan integral de recuperación de nuestro patrimonio, al que se suman estos 67 edificios", ha afirmado el alcalde de Murcia, José Ballesta.