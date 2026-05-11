Murcia amplía el horario de la capilla ardiente de José Ballesta ante la "oleada" de muestras de cariño hacia el alcalde

Murcianos visitan la capilla ardiente del alcalde, José Ballesta, para darle su último adiós - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La capilla ardiente del alcalde de Murcia, José Ballesta, instalada en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, cerrará este lunes a medianoche, dos horas después de lo previsto, y abrirá sus puertas este martes de 8.00 a 10.00 horas, antes del funeral.

Así lo ha decidido el Ayuntamiento ante la "oleada" de muestras de cariño mostrada por los murcianos hacia el regidor durante toda la jornada.

Además, el Consistorio ha habilitado un libro digital de condolencia para todas las personas que deseen trasladar su cariño a José Ballesta, en 'http://joseballesta.es/condolencias/'.