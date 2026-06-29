Murcia, Cartagena y Lorca se suman en julio a las primarias junto al candidato a la Presidencia del PSRM

Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE (Archivo) - PSRM-PSOE

MURCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las agrupaciones socialistas de Murcia, Cartagena y Lorca solicitarán a la dirección regional del PSOE celebrar en julio sus procesos de primarias para elegir a los candidatos que encabezarán las listas municipales en los comicios del próximo año.

De esta forma, los tres municipios con mayor población de la Región de Murcia se acogerán de manera coordinada al calendario aprobado por unanimidad en el último Comité Federal del PSOE, celebrado el pasado sábado en Madrid.

El despliegue territorial de este calendario comenzó el pasado jueves, 25 de junio, cuando la Comisión Ejecutiva Local de Lorca acordó por unanimidad sumarse a la convocatoria estival.

En la misma línea, los secretarios del PSOE en los municipios de Murcia y Cartagena, Ginés Ruiz y Manolo Torres, trasladarán sendas propuestas a sus respectivas comisiones ejecutivas locales. En concreto, la Comisión Ejecutiva Local de la capital del Segura se reunirá este lunes por tarde y la de Cartagena lo hará este martes.

Todo apunta a que, al igual que ocurrió en Lorca, la propuesta será aprobada, según han precisado desde el partido.

El PSOE convocará elecciones primarias en los municipios de más de 20.000 habitantes. Por ello, en los próximos días se sumarán a este proceso otros municipios de la Región de Murcia.

Cabe recordar que las agrupaciones de aquellos municipios con alcaldes y alcaldesas socialistas no tendrán que celebrar primarias, al estar prevista la reelección automática de sus candidaturas.

De este modo, el Partido Socialista pone también en marcha en los municipios el proceso para elegir a las personas que encabezarán sus candidaturas en las próximas elecciones municipales.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE acordó el pasado 23 de junio, también por unanimidad, convocar en el mes de julio las primarias para elegir a la persona que será candidata a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La secretaria de Organización del PSRM-PSOE, María Jesús López, ha explicado que el Partido Socialista de la Región de Murcia ha activado su maquinaria electoral para comenzar el nuevo curso político con sus candidaturas definidas, con el objetivo de "centrar todos sus esfuerzos en consolidar la alternativa de gobierno que necesita la Región de Murcia".

De esta forma, las primarias regionales coincidirán temporalmente con los procesos de elección locales de Murcia, Cartagena y Lorca, articulándose a través de un calendario oficial que arrancará los días 2 y 3 de julio con el plazo de presentación de candidaturas.

Posteriormente, los aspirantes dispondrán del 4 al 11 de julio para proceder a la recogida de avales, dando paso a la campaña de información interna que se desarrollará entre el 12 y el 18 de julio.

Finalmente, la militancia estará llamada a las urnas durante la jornada de votación de la primera vuelta el próximo 19 de julio, quedando fijado el 26 de julio para la celebración de una segunda vuelta en caso de que fuera necesaria.

También han manifestado su voluntad de celebrar primarias en julio otras federaciones como la madrileña o la balear.