Murcia se convierte en sede del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona

Los concejales José Guillén y Mercedes Bernabé reunidos con representantes de la Fundación Princesa de Girona - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Murcia será la sede de la entrega del Premio Princesa de Girona de Investigación en una edición que se enmarcará dentro de las actividades del Tour del Talento 2026 programadas del 23 al 31 de mayo, según ha informado el Ayuntamiento.

El teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, junto a la edil de Promoción Económica, Mercedes Bernabé, y la concejal de Talento Joven, Sofía López-Briones, han mantenido una reunión con la Fundación Princesa de Girona para coordinar la planificación de las jornadas.

El Consistorio de Murcia ha detallado que durante los primeros días de abril se publicará la programación completa y se abrirán las inscripciones para las actividades, mientras que la presentación oficial del evento tendrá lugar en la primera quincena de mayo.

La capital albergará el Princesa de Girona CongresFest 2026 donde se dará a conocer al ganador de la categoría de Investigación en un proceso dirigido a jóvenes científicos e investigadores.

El programa previsto para la última semana de mayo incluye talleres formativos, ferias de empleo, actuaciones musicales y sesiones de networking dirigidas a una población de entre 16 y 35 años.

La edición de 2026 incorpora contenidos de orientación vocacional y nuevos recursos formativos diseñados específicamente para participantes de entre 15 y 19 años.

El proyecto contempla el impulso de acciones de continuidad en la ciudad anfitriona con el objetivo de reforzar las iniciativas locales y fomentar la participación juvenil en los programas de la Fundación.