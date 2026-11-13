Murcia destinará 22,8 millones a Servicios Sociales en 2027 e incrementa en casi 800.000 euros la Ayuda a Domicilio

Presentación de los presupuestos de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia para el ejercicio 2027 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia para el ejercicio 2027 contemplan una partida de 22,8 millones de euros para el área de Servicios Sociales, con un incremento de casi 800.000 euros en el Servicio de Ayuda a Domicilio, que alcanzará los 9.828.000 euros para prestar alrededor de 500.000 horas de atención en colaboración con el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

El área contará con una plantilla de más de 300 profesionales e incorporará nuevas actuaciones dirigidas a personas mayores y dependientes, como el 'Proyecto Fragilidad', centrado en la detección precoz de factores de riesgo asociados al envejecimiento y la prevención de caídas, y el programa de voluntariado 'Cuidamos de ti Oro', en el que profesionales sanitarios jubilados desarrollarán acciones formativas y de acompañamiento en barrios y pedanías.

En materia de infancia, juventud y familias, las cuentas incluyen un nuevo programa de apoyo a familias monoparentales y el proyecto 'Comemos Juntos', dirigido a adolescentes que comen solos para fomentar la alimentación saludable y el acompañamiento socioeducativo, según ha informado el Consistorio capitalino.

Asimismo, se consolidará el proyecto intergeneracional 'Vida activa y compartida en la comunidad' --continuación de 'Historias que conectan' para prevenir la soledad no deseada y el aislamiento social-- y se mantendrán la formación para personas cuidadoras y las actuaciones de voluntariado comunitario.

De forma paralela, se ampliarán los Puntos Azules de protección a la infancia, el Plan de Desarrollo Gitano y el proyecto de investigación SIBI (Seguimiento Inteligente del Bienestar Infantil), desarrollado junto a la Universidad de Murcia, además de avanzar en iniciativas tecnológicas de apoyo en el entorno como Proyecto ISLA, Casal TV y Proyecto Alexa.

CARDIOPROTECCIÓN Y SALUD MENTAL

Dentro de la iniciativa 'Murcia te cuida con corazón', que también impulsa los Grupos 4 40, el Consistorio invertirá 25.000 euros en la instalación de cinco nuevos desfibriladores semiautomáticos (DESA) en espacios públicos, dotados con geolocalización GPS, telecontrol permanente y conexión directa con el '1-1-2'.

En el ámbito de la Salud Pública, el presupuesto destinará 204.625 euros a la puesta en marcha del nuevo Plan Municipal de Adicciones, coordinado con la Dirección General de Salud Pública, el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y entidades de Salud Mental, con foco en jóvenes y en fenómenos como las adicciones comportamentales, el uso de tecnologías, el ciberacoso y el consumo de nuevas sustancias.

También se activará el proyecto 'VIVBE' para prevenir problemas de salud mental en menores de 9 a 18 años y continuará el programa 'VIBRA', dotado con 33.900 euros.

Asimismo, se creará la iniciativa 'Murcia Con-Sentido' en la nueva Aula Gastronómica de la Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo, con un presupuesto de 30.000 euros y el objetivo de llegar a 3.000 escolares para fomentar la alimentación saludable, incluyendo un programa centrado en los primeros 1.000 días de vida.

TARJETA PARA PACIENTES INTESTINALES Y OTRAS INVERSIONES

Entre las novedades del próximo ejercicio figura también una partida de 5.000 euros para crear una tarjeta municipal y una red de establecimientos colaboradores --como comercios y locales de hostelería-- que facilitará el acceso gratuito y urgente a los aseos a pacientes con patologías intestinales, acompañada de un mapa digital municipal.

A su vez, el Ayuntamiento potenciará el trabajo en red a través de su participación en la Red Española de Ciudades Saludables, la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental, la Red Española de Ciudades frente a la Obesidad, la Red de Ciudades Compasivas y que Cuidan y la Red de Ciudades amigables con el Alzheimer y otras demencias (CEAFA).

Las cuentas de 2027 también recogen un aumento de 40.000 euros para el contrato de control de plagas, una inversión de 154.000 euros para construir nuevas fosas, nichos y columbarios en el cementerio municipal y 12.000 euros para renovar la instrumentación del Laboratorio municipal de control de aguas y alimentos.