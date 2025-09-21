Murcia fue la segunda comunidad española que más creció en obras de construcción durante el primer semestre

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Según datos de Nalanda, una compañía perteneciente al grupo Once For All que es la principal plataforma de gestión documental de coordinación de actividades empresariales en España, la actividad del sector de la construcción disminuyó un 1,8 por ciento durante el primer semestre de 2025 en número de obras ofertadas.

Por el contrario, Murcia mostró señales de muy buena salud en el sector de la construcción: fue la segunda comunidad española en el crecimiento en número de obras ofertadas en España de Enero a Junio, tras La Rioja, con aumento del 31 por ciento sobre el mismo periodo de 2024.

La mayor parte de las obras ofertadas durante este semestre en la Región de Murcia fue en proyectos de hasta 500.000 euros (75% del total), seguida de los de entre 1 y 10 millones de euros (16% del total). El mayor incremento en la comunidad murciana se dio en las obras de entre 1 y 10 millones de euros de presupuesto, que aumentaron un 100 por ciento.

Según Ricardo Muriel, CMO de Nalanda, "el primer semestre confirma una evolución estable en el sector de la construcción en España, con un volumen de obras ofertadas similar al del año anterior. Esto sugiere que la demanda se mantiene, reflejando una actividad sostenida. Si la tendencia persiste, podría sustentar una base sólida para la inversión y la generación de empleo en los próximos meses".

El número de obras ofertadas por comunidades autónomas lo sigue encabezando Cataluña, que acumuló un 19,9 por ciento de todas las obras ofertadas hasta junio (2.009 obras). Tras Cataluña, las comunidades con más proyectos de construcción fueron Andalucía (1.488 obras, un 14,7% del mercado), Madrid (1.115 obras, un 11% de cuota) y la Comunidad Valenciana (1.060, un 10,4%).

Durante este primer semestre de 2025 las comunidades que más crecieron en número de obras, excluyendo a Ceuta y Melilla, fueron tras La Rioja, Murcia, que creció un 31,1 por ciento y Canarias, con un 19,8.

También crecieron Navarra (+15,7%), Comunidad Valenciana (+7,2%), Andalucía (+5,9%) y País Vasco (+4%). Por el contrario, Baleares, Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Extremadura y Asturias ofertaron menos obras durante este semestre en la plataforma que el mismo período del pasado año. Significativas fueron las caídas de Madrid (-14,4%), Castilla y León (-18,5%) y Cantabria (-23%).

Casi tres cuartas partes de las obras ofertadas en el primer semestre lo fueron por importes hasta 500.000 euros; un 14 por ciento eran de un presupuesto de entre uno y 10 millones de euros y solo el 2,5 por ciento de obras de más de 10 millones de euros. Las obras de más de 50 millones de euros se incrementaron en un 22 por ciento durante el semestre.

Los meses con mayor actividad en obras ofertadas fueron Junio (2.507), Enero (1.903) y Marzo (1.805). A pesar del habitual parón veraniego y de las fechas navideñas, el segundo semestre del año suele ofertar más obras que en el periodo de enero a junio, por lo que se espera que estas cifras se incrementen hasta final de año.