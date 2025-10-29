Murcia impulsa bonificaciones en el ICIO para promover la actividad social y la conservación del patrimonio

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia elevará al Pleno de este jueves para su aprobación dos acuerdos destinados a la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con el objetivo de incentivar la protección del patrimonio y promover la actividad de las entidades sin ánimo de lucro, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los concejales de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, y de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, han presentado este miércoles estos acuerdos, que contemplan la concesión de bonificaciones en el ICIO a la Asociación Astrapace y también a la restauración de la fachada de un inmueble catalogado con un grado de protección 2 en el Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia (PECHM).

En concreto, el edificio objeto de esta deducción, situado en la calle Frenería, ha sido el escenario escogido para informar de la bonificación del 50% en la cuota del ICIO correspondiente a las obras destinadas a la restauración de su fachada, respetando los materiales originales al tratarse de un inmueble protegido.

Navarro ha señalado que "la política fiscal es un instrumento absolutamente fundamental para dinamizar, en este caso, la protección del patrimonio, además de fomentar la actividad económica y social de las entidades en el municipio".

La otra bonificación que se elevará este jueves al Pleno, tras aprobarse en la Comisión de Urbanismo, es para la Asociación Astrapace, que se verá beneficiada de un 95% en la cuota del ICIO por considerar de especial interés o utilidad municipal las obras promovidas para ampliar la superficie interior del Centro Ocupacional de Día, en Zarandona. Esta actuación permitirá mejorar los servicios y la atención a las personas con discapacidad intelectual que atiende la entidad.

Navarro ha recordado que en este último año se han aprobado en Pleno un total de seis bonificaciones para entidades sociales y sobre patrimonio, como la rehabilitación del claustro del Monasterio de los Jerónimos.

Por su parte, el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha añadido que "el Ayuntamiento bonifica y exenciona muchos impuestos en aquellas cuestiones que son de especial interés. A lo largo de este año, las ordenanzas fiscales van a suponer un ahorro de 25 millones de euros a los ciudadanos en distintos conceptos, pero principalmente por la no aplicación del IPC a los tipos impositivos, además de la congelación de todas las tasas y precios públicos".

Respecto a la bonificación del ICIO, Muñoz ha matizado que "dentro de la política de bonificaciones, que alcanza prácticamente los 18 millones de euros dentro de las cuentas municipales, están elementos clave como bonificar el ICIO, que favorece y dinamiza la actividad de construcción y de recuperación de nuestro patrimonio"