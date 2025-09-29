Murcia impulsa el proyecto educativo 'Reciclando en mi cole y en mi barrio' para promover la conciencia medioambiental

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Fomento y Patrimonio, ha puesto en marcha el proyecto educativo 'Reciclando en mi cole y en mi barrio', que tiene por objetivo fomentar la conciencia medioambiental y promover el reciclaje y la correcta gestión de residuos, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El acto inaugural ha tenido lugar este lunes en el CEIP Cierva Peñafiel, con la participación de la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, la edil de Educación, Belén López Cambronero, representantes vecinales y directores de los 21 centros educativos implicados, entre otros.

En total, el programa alcanzará a más de 800 alumnos y contempla más de 100 actividades para este trimestre. Además de los colegios, el proyecto se abre a la participación de centros de mayores, centros de la mujer, asociaciones y entidades locales.

Pérez ha explicado que "el desperdicio alimentario supone la pérdida de recursos esenciales como agua, tierra, energía y trabajo, y contribuye al cambio climático. Por eso, trabajamos desde edades tempranas para fortalecer hábitos que promuevan sistemas alimentarios sostenibles. Reducir el desperdicio no es solo cuestión de conciencia, es una necesidad urgente para proteger el planeta".

'RECREOS 0'

Asimismo, con motivo del Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se celebra este lunes, 29 de septiembre, los centros educativos desarrollan la actividad 'Recreos 0', una acción destacada del proyecto que promueve almuerzos y meriendas sin residuos.

El alumnado trabaja, entre otros aspectos, la reducción del desperdicio alimentario en los recreos, el uso adecuado de envases reutilizables como fiambreras y cantimploras y la eliminación de envases y plásticos de un solo uso. El reto es "alcanzar recreos con cero desperdicios y convertir a los alumnos en agentes de cambio que extiendan estos hábitos sostenibles a sus familias y comunidades".

En concreto, durante la jornada de este lunes han sido los alumnos de cuarto, quinto y sexto de Primaria del CEIP Cierva Peñafiel --unos 80 escolares-- quienes han participado en esta actividad. Esta acción se implementará progresivamente en el resto de los centros adscritos al proyecto.

'Reciclando en mi cole y en mi barrio' se enmarca en la estrategia municipal por una Murcia más sostenible, que incluye iniciativas como la encuesta ciudadana sobre hábitos de consumo y desperdicio alimentario, vinculada al proyecto europeo GreenMe5 LIFE.