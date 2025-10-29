Murcia impulsa la recuperación del entorno fluvial del río Segura con nuevas plantaciones en Barriomar

Jornada de voluntariado ambiental para la plantación de más de 30 nuevos ejemplares de olmo y otras especies de vegetación autóctona junto al cauce del río Segura en Barriomar - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) han organizado este miércoles una nueva jornada de voluntariado ambiental para la plantación de más de 30 nuevos ejemplares de olmo y otras especies de vegetación autóctona junto al cauce del río Segura en Barriomar, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La incitativa, en la que ha participado el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, se enmarca en las políticas del Consistorio capitalino para recuperar los hábitats naturales y fomentar la implicación de la ciudadanía en la conservación del entorno fluvial.

La jornada de voluntariado, organizada en colaboración con la Sociedad Española de Reumatología, también se han centrado en la retirada de residuos para la mejora ambiental y paisajística de la zona.

El objetivo de estos trabajos del proyecto de custodia fluvial del río Segura es favorecer la recuperación de su ecosistema mediante la introducción de especies propias del entorno, como son los olmos, que aportan servicios ecosistémicos a la población y a la fauna asociada al río.

En los próximos meses se llevará a cabo un mantenimiento para garantizar la supervivencia de los plantones y consolidar la formación de un nuevo bosque de ribera urbano.

Navarro ha señalado que "esta actividad de fomento y protección de la biodiversidad, y restauración ecológica son claves para la reducción de emisiones de CO2. En este caso concreto, además, se trata de la recuperación de un entorno de pulmón verde en el municipio para el uso y disfrute de los murcianos".

Desde el Ayuntamiento han indicado que las poblaciones de olmo común han mermado considerablemente en la huerta de Murcia tras ser atacadas por una enfermedad conocida como grafiosis.