Murcia impulsará en 2026 una treintena de acciones formativas para promover la empleabilidad

El Ayuntamiento de Murcia ha solicitado subvenciones por un importe global de 366.000 euros para desarrollar una treintena de acciones formativas durante 2026 destinadas a promover la empleabilidad y responder a las demandas del mercado laboral, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Esta formación se solicita en respuesta a las necesidades del municipio, partiendo de los datos del Plan de Empleo y Promoción Económica 2024-2027 y de los informes elaborados por el Servicio Regional de Empleo y Formación, que determinan las ocupaciones más demandadas a corto y medio plazo en la ciudad.

En la convocatoria de Formación para Personas con Necesidades Especiales, el Consistorio ha solicitado un total de siete proyectos, dos de ellos subvencionados por el Servicio Estatal de Empleo, con una cuantía de 49.842,07 euros, y cinco por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con 194.746,56 euros.

La cuantía total asciende a 244.588,63 euros, lo que supone un incremento del 18% respecto al presupuesto del año anterior.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha señalado que "estas solicitudes de subvención se han diseñado con el objetivo de ofrecer una formación de calidad, adaptada a las necesidades reales del mercado laboral y a las demandas de los sectores emergentes. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que los murcianos tengan más y mejores oportunidades de acceso al empleo y de desarrollo profesional".

Estos proyectos están dirigidos principalmente a personas desempleadas con necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción laboral por su situación de vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer el espíritu emprendedor y fomentar el empleo en sectores emergentes y la creación de empresas.

Entre ellos destacan el Proyecto de Economía del Cuidado La Fica y el Proyecto Ayuda a Domicilio, que apuestan por la formación en el marco de la denominada economía plateada, orientada a actividades, productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades de las personas mayores de 50 años.

Gracias a estos programas, 30 personas desempleadas podrán cualificarse en el ámbito sociosanitario, aplicando procedimientos que favorezcan la autonomía personal y la integración en su entorno.

Asimismo, se llevarán a cabo los proyectos 'Fontanería-Fica' y Mantenimiento Industrial El Palmar, que permitirán a 30 desempleados formarse en ocupaciones muy demandadas relacionadas con la construcción, la instalación y el mantenimiento.

Los proyectos de formación en competencias clave con inglés y en competencias La Fica están dirigidos a mejorar las competencias transversales de la ciudadanía, con el fin de aumentar sus oportunidades de promoción profesional y facilitar el acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2.

Todos estos proyectos incluyen formación en orientación laboral y empleabilidad para facilitar el acceso de los participantes al mercado de trabajo.

PLANES DE FORMACIÓN PARA EMPLEADOS Y PARADOS

En la convocatoria de Planes de Formación para Empleados se han solicitado subvenciones por un importe total de 116.205,62 euros.

En el apartado de planes intersectoriales, subvencionados por el Servicio Público de Empleo Estatal, se ha solicitado un importe de 57.893,75 euros para impartir 19 acciones formativas en modalidad online, a través del Centro Virtual de Formación, dirigidas a 285 alumnos en activo y con más de 552 horas de formación.

Entre las acciones destacan cursos como evaluación de planes de igualdad, optimización de rutas de reparto a domicilio, comercio electrónico en dispositivos móviles, Instagram para tu negocio y creación y difusión de contenidos digitales en formato pódcast.

En cuanto a los certificados de profesionalidad, subvencionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se ha solicitado un importe de 58.311,87 euros para dos ediciones del certificado 'Habilitación para la docencia en los grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional', de Nivel 3 y con una duración de 380 horas.

El Ayuntamiento de Murcia es la única entidad local de la Región que ofrece esta formación de manera online.

Por último, en los planes de formación para desempleados, se ha solicitado una subvención de 4.392,67 euros para desarrollar la acción formativa 'Introducción a la inteligencia artificial aplicada al marketing'.