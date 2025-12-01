Murcia lanza una campaña informativa sobre la prueba rápida de VIH dirigida a los jóvenes del municipio - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Centros educativos de Secundaria del Ayuntamiento de Murcia han instalado puntos permanentes de información sobre prevención, diagnóstico precoz y salud sexual con cartelería específica con códigos QR que enlazan directamente con recursos como el servicio municipal de Salud, la Consejería de Salud y distintas entidades y asociaciones, coincidiendo con el Día Mundial del Sida.

El objetivo de esta actuación, desarrollada por la concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con Hábitat Cultural y entidades colaboradoras como Adhara, Colectivo No te Prives, Cats y Cruz Roja, es que el alumnado disponga de un recurso estable, discreto y accesible dentro de su propio entorno educativo, facilitando un acceso temprano a información sanitaria rigurosa y favoreciendo conductas de prevención.

La concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ha explicado que "esta campaña se enmarca dentro del Programa de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Murcia, con el objetivo de facilitar que nuestros jóvenes puedan contar con información segura y gratuita de forma directa, respetuosa y accesible, ofreciéndoles herramientas reales para cuidar su salud y favorecer el diagnóstico precoz, que es esencial en la lucha contra las ITS", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

"Simplemente con la descarga de este código QR, los murcianos podrán tener acceso a todos los recursos que hay en el municipio, desde el Área de Salud municipal, la Comunidad Autónoma y las diferentes entidades con las que el Ayuntamiento de Murcia viene colaborando, así como los centros de salud", ha indicado la concejala.

En el edificio del jardín del Salitre existe una consulta VIH donde se realizan pruebas gratuitas. En el año 2024 se realizaron 300 pruebas de ITS, de las que 3 dieron positivo.

Asimismo, durante la jornada de hoy se está llevando a cabo una jornada informativa en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, con la colaboración del Servicio municipal de Salud, con la instalación de una feria informativa y un punto de cribado.